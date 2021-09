ASML : relèvement de perspectives à long terme

A l'occasion de sa journée investisseurs, l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs ASML indique accroitre ses perspectives à long terme, pointant des mégatendances globales favorables dans le secteur électronique.



Sur la base de différents scénarios de marché, le groupe néerlandais estime ainsi avoir l'opportunité d'atteindre des revenus annuels entre environ 24 et 30 milliards d'euros, avec une marge brute de l'ordre de 54 à 56%, à horizon 2025.



ASML s'attend aussi à ce que ses systèmes et sa gestion de base installée fournissent un taux de croissance annuel des revenus d'environ 11% sur la période 2020-2030, sur la base de la recherche de tiers et de ses propres hypothèses.



