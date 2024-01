Le fabricant néerlandais de puces électroniques ASML a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les nouvelles restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis et les Pays-Bas réduisent ses ventes potentielles à la Chine d'environ 10 à 15 % cette année, après avoir atteint des niveaux record en 2023.

Le directeur financier Roger Dassen a également confirmé que deux anciens outils non couverts par les exigences néerlandaises en matière de licences seraient directement interdits d'accès à la Chine en vertu des règles américaines.

"Nous devons maintenant nous attendre à ce qu'en 2024, nous n'obtenions pas de licences d'exportation [du gouvernement néerlandais] pour l'expédition en Chine d'outils, disons, d'immersion avancée, donc NXT:2000i et plus", a déclaré M. Dassen.

"Nous devons également nous attendre à ce qu'une poignée d'usines n'obtiennent pas de licences d'exportation vers la Chine pour les outils d'immersion NXT:1970i et NXT:1980i", en raison des restrictions directes imposées par les États-Unis en octobre.

M. Dassen a déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que la demande chinoise d'équipements plus anciens reste "très, très solide". Elle l'était l'année dernière. Nous nous attendons à ce qu'elle le reste cette année et à l'avenir.

À la suite d'une campagne menée par les États-Unis pour ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin, ASML ne peut plus vendre sa ligne d'outils EUV la plus avancée en Chine depuis 2019 et n'a jamais vendu d'outil EUV dans ce pays.

Pourtant, la Chine, habituellement le troisième marché d'ASML, est passée au deuxième rang en 2023, représentant 29% de ses ventes, soit plus de 6,4 milliards d'euros, car les fabricants de puces continuent d'y augmenter leur capacité de fabrication avec le soutien du gouvernement.

Taïwan, où se trouve TSMC TSMC, est resté le plus gros client d'ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. TSMC, a été le plus grand marché d'ASML, comme d'habitude en 2023, avec une part de 30 %, tandis que la Corée du Sud s'est classée troisième avec 24 %, y compris Samsung Electronics et le fabricant de puces mémoire SK Hynix.

Intel et Micron, aux États-Unis, sont également d'importants clients d'ASML.