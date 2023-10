La Haye (awp/afp) - Le néerlandais ASML, acteur clé dans la construction mondiale de microprocesseurs, a annoncé mercredi une légère baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au troisième trimestre, dans un secteur marqué par les tensions entre la Chine et les États-Unis.

Le premier équipementier européen pour l'industrie des semi-conducteurs a néanmoins confirmé ses attentes de voir ses ventes grimper de 30% en 2023 et prévoit une croissance "significative" en 2025 après une année de transition en 2024.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé à à 6,67 milliards d'euros au troisième trimestre 2023, contre 6,9 milliards d'euros au deuxième trimestre.

Le bénéfice net s'est quant à lui établi à 1,89 milliard d'euros, contre 1,9 milliard d'euros l'an dernier à même époque.

"L'industrie des semi-conducteurs est actuellement au point-bas du cycle et nos clients s'attendent à ce que le point d'inflexion soit visible d'ici la fin de cette année", a commenté le directeur général (CEO) d'ASML, Peter Wennink.

"Sur la base de notre perspective actuelle, nous adoptons une vision plus conservatrice et prévoyons un chiffre d'affaires similaire à 2023" l'année prochaine, a-t-il annoncé.

"Mais nous considérons également 2024 comme une année importante pour préparer la croissance significative que nous prévoyons pour 2025", a-t-il poursuivi.

Les ventes du quatrième trimestre devraient se situer entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros, a-t-il estimé, légèrement au-dessus de ce qui avait été annoncé précédemment.

Juste un jour avant la publication des résultats d'ASML, Washington a annoncé des restrictions supplémentaires sur les exportations de puces d'IA de pointe vers Pékin.

ASML a affirmé mardi que ces restrictions n'auraient pas "un impact significatif sur (ses)perspectives financières pour 2023 et sur (ses) scénarios à plus long terme pour 2025 et 2030".

En septembre, les restrictions à l'exportation des technologies pour fabriquer des semi-conducteurs - adoptées en mars par les Pays-Bas sous la pression des États-Unis et vivement critiquées par la Chine - sont entrées en vigueur.

ASML s'attend toutefois à ce que ces restrictions n'aient qu'un effet limité sur son activité.

Ses machines EUV (Extreme Ultraviolet) - de la taille d'un bus, permettant de fabriquer les puces les plus avancées - étaient déjà soumises à des contrôles d'exportation et les nouvelles mesures exigeraient des autorisations pour l'exportation de la technologie DUV, capable de fabriquer des circuits d'une taille de sept nanomètres.

Au milieu des tensions commerciales avec la Chine, les pays occidentaux craignent également que Pékin n'introduise ses propres contrôles à l'exportation de gallium et de germanium, deux terres rares essentielles à la fabrication de semi-conducteurs.

afp/buc