ASML : un incendie se dans l'usine de Berlin

ASML a déclaré lundi qu'un incendie s'était déclaré la nuit dernière au sein d'une partie de son usine de Berlin, qui fabrique des composants pour les systèmes de lithographie.



L'incendie, qui n'a fait aucun blessé, a pu être contenu, souligne le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, qui précise qu'il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences industrielles de l'incident.



'Il faudra quelques jours pour conduire une enquête approfondie et réaliser une évaluation complète', indique le géant technologique dans un communiqué.



Le site d'ASML de Berlin, tombé dans le giron du groupe au moment de l'acquisition de Berliner Glas en 2020, est spécialisé dans la fabrication de circuits et de dispositifs de plaquette, de mandrins et de blocs miroir.



