ASML fait mieux que prévu. Pour le trimestre, le géant européen des puces dévoile 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 695 millions d'euros. Le fabricant fait état de forts volumes de réservation et prévoit 5,1 à 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, et une croissance des revenus de 20 % sur l'année.

