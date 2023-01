ASML : vers un tassement de la marge au premier trimestre

ASML a déclaré mercredi s'attendre à un tassement de sa marge brute sur le premier trimestre l'exercice 2023, une annonce qui éclipsait des résultats meilleurs que prévu pour 2022.



Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs a dit s'attendre à une marge brute de 49% à 50% sur les trois premiers mois de l'année, contre 51,5% au titre du quatrième trimestre 2022.



Son chiffre d'affaires de quatrième trimestre est ressorti à 6,4 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 1,8 milliard, ce qui donne un chiffre d'affaires de 21,2 milliards et un profit de 5,6 milliards sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



A titre de comparaison, le consensus visait un résultat net de 5,55 milliards.



Pour le premier trimestre de l'exercice 2023, le groupe de Veldhoven dit anticiper un chiffre d'affaires entre 6,1 et 6,5 milliards d'euros.



Son chiffre d'affaires est, lui, attendu en hausse de plus de 25% cette année, alors que les analystes attendaient une croissance de l'ordre de 21%, avec une marge brute appelée à s'améliorer.



Suite à cette publication, jugée plutôt rassurante par les professionnels, l'action ASML cédait 1,1% mercredi matin à la Bourse d'Amsterdam. Elle affiche encore plus de 24% de gains sur les trois derniers mois.



