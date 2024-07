ASML Holding N.V. : Bon timing long terme pour revenir à l'achat

Par Le 26 juillet 2024 à 09:03Par Yassine Laabi Partager ACHAT En cours Cours d'entrée Objectif Stop Potentiel 795,1 € 897,8 € 752,7 € +12,92 % ASML Holding N.V. revient à proximité de points d'entrée intéressants dans une optique à moyen terme. On pourra considérer le mouvement baissier de ces dernières semaines comme une opportunité pour se positionner. Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. ● Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts

● La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 45% à l'horizon 2026. ● Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées. ● L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées. ● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement. ● Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action. ● L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent. ● L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois. ● L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois. ● Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

● La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 42.65 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours. ● Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale. ● Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée. ● Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère. ● La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

