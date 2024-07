Les pressions exercées sur Joe Biden pour qu'il se retire de la course à l'élection présidentielle américaine, les attentes croissantes d'une baisse des taux de la Fed en septembre, les résultats du deuxième trimestre, une réunion de la BCE et le roi de Grande-Bretagne dévoilant le programme législatif du nouveau gouvernement travailliste.

Ne vous précipitez pas encore vers les vacances d'été.

Voici ce qui attend les marchés mondiaux au cours de la semaine à venir : Ira Iosebashvili à New York, Yoruk Bahceli à Amsterdam, Li Gu à Shanghai, William Schomberg et Amanda Cooper à Londres.

1/ BUSY, BUSY

C'est une semaine importante aux États-Unis avec la politique, les ventes au détail, la Fed et les résultats des banques en ligne de mire.

L'inflation et la hausse des taux ont mis à l'épreuve la résistance des ménages, alors que les signes de ralentissement de l'économie et de l'inflation renforcent les attentes d'une baisse des taux à partir de septembre. Les ventes au détail de mardi pourraient montrer si le ralentissement de la croissance se reflète dans le secteur de la consommation.

Le chef de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimera à Washington lundi, tandis que Goldman Sachs présentera ses résultats le 15 juillet, suivi par Bank of America et Morgan Stanley le lendemain.

Les marchés ont également un œil sur l'élection présidentielle américaine qui se profile à l'horizon, M. Biden étant confronté à des doutes quant à ses chances de réélection. Son rival, l'ancien président Donald Trump, sera officiellement désigné lors de la Convention nationale républicaine, qui durera quatre jours et débutera lundi.

2/ RIEN À VOIR ?

Il est presque certain que la BCE maintiendra ses taux inchangés jeudi, un mois après sa première baisse de taux en cinq ans. L'attention se porte sur la question de savoir si les décideurs politiques en diront plus sur d'autres baisses de taux.

L'inflation dans la zone euro a diminué pour la première fois en trois mois en juin, mais a augmenté dans le secteur dominant des services, où elle n'a pas baissé cette année.

Certains responsables politiques se sont sentis mal à l'aise lors de la baisse des taux de juin, regrettant de s'y être engagés plusieurs semaines à l'avance. Ils ne sont donc pas pressés de se prononcer sur la suite des événements et examineront attentivement les données avant la réunion de septembre.

Il ne fait aucun doute que Christine Lagarde, présidente de la BCE, sera interrogée sur le fait de savoir si la banque est prête à intervenir et à acheter des obligations d'État françaises et autres en cas de nouvelles turbulences. Cela semble peu probable, à moins que les fluctuations du marché ne soient beaucoup plus importantes ou que la dette d'autres pays ne soit gravement contagieuse.

3/ LE TROISIÈME PLÉNUM CHINOIS

Le troisième plénum de la Chine, un événement majeur qui se tient généralement tous les cinq ans et qui était initialement prévu à la fin de l'année dernière, débute lundi.

Les réformes sont à l'ordre du jour : elles pourraient inclure la révision la plus importante du système fiscal en trois décennies pour tenter de rediriger les revenus de Pékin vers les gouvernements régionaux à court d'argent.

Entre-temps, un défilé de données chinoises de premier plan sera publié, notamment le PIB, les ventes au détail et la production industrielle. Si la vigueur des exportations a apporté un répit au premier semestre, l'atonie de la demande intérieure et la contraction du secteur immobilier pourraient s'avérer problématiques pour le reste de l'année.

La déflation est une préoccupation, et les efforts de la banque centrale pour soutenir les rendements obligataires à long terme pourraient également entraver la croissance.

Néanmoins, les investisseurs espèrent que de nouvelles mesures de relance pourront améliorer le climat du marché. Les valeurs chinoises ont légèrement progressé après avoir enregistré sept semaines consécutives de pertes.

4/ LE DISCOURS DU ROI

Le roi Charles annoncera le programme législatif complet du nouveau gouvernement du Premier ministre britannique Keir Starmer à 12h00 GMT mercredi, mais les investisseurs surveilleront probablement plus attentivement les données sur l'inflation publiées plus tôt dans la journée.

L'inflation globale est revenue à l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre en mai, mais les décideurs politiques surveillent de près les prix des services, qui ont augmenté de près de 6 % en termes annuels.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré qu'il était peu probable qu'il soit influencé par un seul ensemble de données, ponctuant les paris des marchés financiers sur une réduction des taux dès la prochaine annonce de la politique monétaire de la BoE prévue le 1er août.

Les dernières données sur l'emploi au Royaume-Uni jeudi seront également déterminantes pour la BoE qui s'inquiète du rythme élevé de la croissance des salaires.

5/ PARTAGEZ L'AMOUR

Deux des poids lourds du STOXX 600 européen - le fabricant néerlandais de semi-conducteurs ASML et le groupe allemand de logiciels SAP - publient leurs résultats au cours de la semaine à venir.

L'influence des grandes entreprises technologiques sur le marché global est un sujet de discussion. Après tout, les gains spectaculaires des grandes entreprises technologiques américaines, menées par le fabricant de puces Nvidia, ont faussé les performances globales du S&P 500 et beaucoup dépendent de leurs résultats. Le S&P a progressé de 17 % cette année, mais un indice équivalent à poids égal n'a progressé que de 3,8 %.

Il ne fait aucun doute que l'étendue du marché est également un facteur en Europe. Les dix premiers composants du STOXX représentent 25 % de l'indice, contre environ 20 % il y a cinq ans, selon les données du LSEG. Mais la surperformance du STOXX, en hausse de 7,8 % depuis le début de l'année par rapport à son équivalent à pondération égale, en hausse de 3,8 %, est moins importante que celle de son homologue américain.

Le marché européen des actions est peut-être plus petit que le marché américain, mais l'amour qu'il suscite est plus répandu.