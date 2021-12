Débuts prudents en Europe, le chômage américain à l'agenda

PARIS, 30 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement mais restent proches de leurs récents plus hauts jeudi matin, les investisseurs restant tiraillés entre un optimisme prudent sur la poursuite de la reprise économique et les risques liés à la propagation spectaculaire du variant Omicron du coronavirus. À Paris, le CAC 40 , qui a brièvement franchi mercredi pour la première fois le seuil des 7.200 points, grappille 0,05% à 7.165,23 points à 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,18% et à Francfort, le Dax affiche un gain symbolique de 0,02%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,17%, le FTSEurofirst 300 de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,13%, à moins de 0,5% de son plus haut historique du 17 novembre. À Wall Street, le Dow Jones (+0,25%) et le Standard & Poor's 500 (+0,14%) ont fini mercredi sur de nouveaux records de clôture tandis que le Nasdaq cédait 0,1% et les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture stable. Le seul rendez-vous économique important du jour sera la publication, à 13h30 GMT, des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, attendus en très légère hausse. La plus forte hausse sectorielle en Europe est pour le compartiment des hautes technologies dont l'indice Stoxx gagne 0,58%, la baisse la plus marquée pour celui de l'énergie (-0,19%). ASML progresse de 1,27%, la meilleure performance de l'EuroStoxx 50, tandis que BP abandonne 0,36%. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)