L'Europe finit en ordre dispersé, les taux reculent

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi, des prises de bénéfices ayant pesé sur la tendance en fin de journée malgré l'apaisement des craintes liées à l'inflation.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,28% à 6.390,27 points. Le Footsie britannique a cédé 0,31% et le Dax allemand a gagné 0,18% après un record à 15.568,60 points.

L'indice EuroStoxx 50 a grappillé 0,01%, le FTSEurofirst 300 0,1% et le Stoxx 600 0,03%.

Ce dernier a également inscrit un pic historique en séance, à 447,15.

Plusieurs responsables de la Fed, dont Lael Brainard ou encore Charles Evans, se sont succédés lundi et mardi pour dire qu'il était peu probable d'assister à un emballement durable de l'inflation.

L'apaisement des craintes liées à l'inflation a également contribué à faire grimper les actions en Asie où les actions chinoises ont connu leur meilleure séance en près d'un an.

"Les propos de la Fed sur l'inflation, associés à l'assurance que la banque centrale maintiendra les mesures de relance monétaire pendant la pandémie, rassurent. La perspective de taux bas plus longtemps est particulièrement favorable aux valeurs technologiques à forte croissance", a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior chez City Index.

VALEURS

Le secteur de la technologie a signé la meilleure performance en Europe, son indice Stoxx progressant de 1,29% avec des gains de 0,71% pour Capgemini, de 1,7% pour Infineon et de 2% pour ASML

L'indice des ressources de base a baissé en revanche de 1,73% sur la perspective d'une interventions de Pékin pour stabiliser les prix sur les marchés des matières premières en Chine.

En tête du Stoxx 600, Deutsche Wohnen s'est envolé 15,71% après l'annonce d'un rachat par Vonovia (-6,12%), le premier groupe d'immobilier résidentiel d'Europe, pour 18 milliards d'euros.

TAUX/CHANGES Le recul des taux d'accentue du côté des marchés obligataires avec la perspective du maintien d'une politique accommodante aux Etats-Unis et en zone euro.

François Villeroy de Galhau, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré que la BCE avait du temps devant elle pour décider dans quelles conditions elle sortira du programme d'achats d'actifs lancé au début de la crise du coronavirus.

Le rendement du Bund à dix ans a clôturé la séance au plus bas en deux semaines. Son équivalent américain a perdu trois points de base à 1,5774, au plus bas depuis le 10 mai.

Le dollar recule pour sa part de 0,07% face à un panier de devises de référence et l'euro est monté au plus haut en plus de quatre mois à 1,2266 dollar avant de revenir à 1,224.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les indicateurs publiés dans la matinée en Allemagne ont montré que l'indice du climat des affaires avait atteint en mai son meilleur niveau depuis deux ans grâce à l'amélioration de la situation sanitaire et à la réouverture progressive de l'économie.

PÉTROLE

Les cours du brut cèdent un peu de terrain au lendemain d'un bond de plus de 3%, favorisé par une réévaluation à la baisse des risques liés à une possible reprise des exportations iraniennes.

Le Brent à 68,64 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 66,18 dollars.

A SUIVRE :

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1717,28 +1,77 +0,10% +11,76%

Eurostoxx 50 4036,04 +0,46 +0,01% +13,61%

CAC 40 6390,27 -18,22 -0,28% +15,11%

Dax 30 15465,09 +27,58 +0,18% +12,73%

FTSE 7029,79 -21,80 -0,31% +8,81%

SMI 11305,74 +80,16 +0,71% +5,63%

LA TENDANCE A WALL

STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 34357,27 -36,71 -0,11% +12,25%

S&P-500 4191,02 -6,03 -0,14% +11,58%

Nasdaq 13636,56 -24,61 -0,18% +5,81%

Nasdaq 100 13617,28 -24,47 -0,18% +5,66%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,2234 1,2215 +0,16% +0,17%

Dlr/Yen 108,94 108,74 +0,18% +5,59%

Euro/Yen 133,29 132,85 +0,33% +5,02%

Dlr/CHF 0,8967 0,8969 -0,02% +1,31%

Euro/CHF 1,0974 1,0956 +0,16% +1,55%

Stg/Dlr 1,4124 1,4155 -0,22% +3,30%

Indice $ 89,7820 89,8440 -0,07% -6,65%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1891,86 1881,07 +0,57% +24,71%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bu

nd

(pts)

Future Bund 169,72 +0,40

Bund 10 ans -0,17 -0,01

Bund 2 ans -0,66 -0,00

OAT 10 ans 0,20 -0,01 +36,40

Treasury 10 ans 1,58 -0,03

Treasury 2 ans 0,15 -0,00

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 66,23 66,05 +0,18 +0,27% +8,20%

Brent 68,63 68,46 +0,17 +0,25% +3,94%

