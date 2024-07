Le PDG récemment retraité du fabricant d'équipements semi-conducteurs ASML a déclaré dans une interview accordée samedi à la station de radio néerlandaise BNR que les différends entre les États-Unis et la Chine au sujet des puces informatiques sont idéologiques et non fondés sur des faits, et qu'ils sont appelés à se poursuivre.

M. Wennink a quitté ses fonctions en avril après un mandat de dix ans à la tête d'ASML, qui est devenue la plus grande entreprise technologique d'Europe. Depuis 2018, les États-Unis ont imposé des restrictions croissantes sur les outils que l'entreprise peut exporter vers la Chine, son deuxième marché après Taïwan, en invoquant des problèmes de sécurité. Plus récemment, les États-Unis ont cherché à empêcher l'entreprise de réparer des équipements déjà vendus à des clients chinois.

"Ce type de discussions n'est pas mené sur la base de faits, de contenus, de chiffres ou de données, mais sur la base d'une idéologie", a déclaré M. Wennink.

"Vous pouvez penser ce que vous voulez à ce sujet, mais nous sommes une entreprise où les intérêts des parties prenantes doivent être gérés de manière équilibrée... Si l'idéologie va droit au but, cela me pose problème".

Il a ajouté que la société avait des clients et du personnel en Chine depuis 30 ans, "vous avez donc aussi des obligations".

Dans sa recherche d'un équilibre, M. Wennink a indiqué qu'il avait fait pression, dans la mesure du possible, pour éviter que les restrictions à l'exportation ne deviennent trop strictes, tout en se plaignant auprès de hauts responsables politiques chinois lorsqu'il estimait que la propriété intellectuelle de l'entreprise n'était pas respectée.

"Je pense qu'à Washington, on a parfois pensé que M. Wennink était peut-être un ami de la Chine", a-t-il déclaré.

"Je suis l'ami de mes clients, de mes fournisseurs, de mes employés et de mes actionnaires.

Selon lui, compte tenu des intérêts géopolitiques en jeu, la guerre des puces pourrait durer des décennies.

"Cela va durer un certain temps", a-t-il déclaré. (Reportage de Toby Sterling ; Rédaction de Toby Chopra)