La valeur du jour en Europe - ASML pénalisé par un incendie dans son usine de Berlin

Bien orientée ce matin, l'action ASML recule désormais de 0,35% à 704,20 euros en raison du déclenchement d'un incendie dans son usine de Berlin. " Le feu a été éteint dans la nuit et, heureusement, aucune personne n'a été blessée au cours de cet incident. À ce stade, il est trop tôt pour faire une déclaration sur les dommages ou pour savoir si l'incident aura un impact sur le plan de production de cette année " a indiqué l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs et l'un des points lourds de la cote européenne.



Ce dernier aura besoin de quelques jours pour mener une enquête approfondie et faire une évaluation complète.



ASML Berlin fabrique des composants pour les systèmes de lithographie d'ASML, qui servent à la fabrication de semi-conducteurs.



Cet incident intervient alors que le groupe n'arrive pas à répondre à la demande du fait de la pénurie de semi-conducteurs. " La demande continue d'être élevée. La transformation numérique en cours et la pénurie actuelle de puces alimentent la nécessité d'augmenter notre capacité pour répondre à la demande actuelle et future " avait déclaré fin octobre le PDG, Peter Wennink.