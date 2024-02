Les craintes que les équipements de puces électroniques d'ASML soient utilisés à des fins militaires chinoises sont à l'origine des récentes décisions de refuser des licences d'exportation à l'entreprise, a déclaré le ministre néerlandais du commerce dans ses réponses aux questions du Parlement.

La société néerlandaise ASML, la plus grande entreprise technologique d'Europe, domine le marché mondial des systèmes de lithographie, dont les fabricants de puces informatiques ont besoin pour créer des circuits.

"La Chine se concentre sur l'expertise étrangère, y compris l'expertise néerlandaise dans le domaine de la lithographie, afin de promouvoir l'autosuffisance dans son développement militaro-technique", a écrit le ministre du commerce Geoffrey van Leeuwen dans une note datée du 5 février et consultée par Reuters.

Van Leeuwen a déclaré que les outils d'ASML sont utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs avancés qui peuvent être utilisés dans "des systèmes d'armes de grande valeur et des armes de destruction massive" et que le gouvernement néerlandais se concentre sur "le risque d'utilisation finale indésirable" lors de l'examen des décisions d'autorisation d'exportation.

Sous la pression des États-Unis, le gouvernement néerlandais a introduit l'année dernière une obligation de licence pour les machines DUV de milieu de gamme d'ASML. Les outils les plus avancés de la société n'ont jamais été vendus en Chine.

Les questions posées par Femke Zeedijk, membre du parti réformateur NSC, visaient à savoir pourquoi le gouvernement avait d'abord accordé, puis rapidement retiré, une licence permettant à ASML d'exporter plusieurs outils à des clients chinois dont l'identité n'a pas été révélée. La société a vendu des centaines de millions d'euros d'outils de ce type à des clients chinois au cours des dernières années.

Les réponses de M. Van Leeuwen ont éludé cette question, ajoutant que "plusieurs licences pour l'exportation vers la Chine d'équipements avancés pour semi-conducteurs ont été accordées" depuis que l'obligation de licence a été introduite en septembre. Elle a indiqué qu'elle prévoyait une vingtaine de demandes de ce type au total cette année, sans préciser combien d'entre elles proviendraient de la Chine.

Selon les prévisions du groupe industriel SEMI, environ 18 usines de fabrication de puces chinoises seront mises en service cette année, soit plus que dans n'importe quelle autre région géographique. De nombreux fabricants chinois de puces se concentrent sur la fabrication d'anciennes générations de puces et utilisent des équipements qui ne tombent pas sous le coup des politiques de contrôle des exportations.

Certaines des questions posées par M. Zeedijk, comme celle de savoir si les Pays-Bas avaient révoqué les licences à la demande du gouvernement américain, sont restées sans réponse.

"Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problèmes de sécurité ou que cette décision est mauvaise, mais j'aimerais être mieux informé", a déclaré M. Zeedijk à l'agence Reuters lundi. "On a l'impression qu'en plus du risque sécuritaire, il y a aussi des raisons économiques derrière cette décision.

ASML a confirmé le jour du Nouvel An que le gouvernement néerlandais avait retiré une licence, à la suite d'un rapport de Bloomberg News.

Les annulations qui en ont résulté n'ont pas eu d'incidence sur les bénéfices du quatrième trimestre d'ASML, mais les outils Deep Ultraviolet en question coûtent environ 60 millions de dollars chacun et constitueraient une part importante des plans des clients.

En janvier, ASML a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes à la Chine restent "solides" en 2024 après une année 2023 exceptionnelle. La société a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à expédier ses outils NXT:2000i ou plus avancés en Chine dans le cadre du régime de licence néerlandais, et qu'elle ne serait pas en mesure d'exporter ses lignes de produits NXT:1970 et NXT:1980i vers "une poignée" d'usines chinoises, en raison des restrictions imposées par les États-Unis. (Reportage de Toby Sterling ; Rédaction de Susan Fenton et Lisa Shumaker)