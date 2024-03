Le ministre néerlandais du commerce a déclaré mardi que la défense des intérêts d'ASML était sa priorité "numéro un", dans une interview au quotidien économique néerlandais FD, publiée à la veille d'une rencontre très importante avec le président chinois Xi Jinping.

ASML, le plus grand fournisseur d'équipements pour les fabricants de puces électroniques, "est l'entreprise la plus importante que nous ayons", a déclaré Geoffrey van Leeuwen dans des propos confirmés par son bureau.

"La protection des intérêts d'ASML est la priorité absolue.

Ces remarques précèdent une réunion au cours de laquelle M. Van Leeuwen et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte devraient rencontrer M. Xi et d'autres hauts fonctionnaires chinois pour discuter de la politique relative à l'exportation et à l'entretien des équipements d'ASML.

Bien qu'ASML soit la plus grande entreprise des Pays-Bas et que la Chine soit son deuxième marché après Taïwan, l'entreprise a dû faire face à des restrictions croissantes sur les exportations vers la Chine de la part des gouvernements néerlandais et américain, Washington cherchant à saper la capacité de Pékin à fabriquer ses propres puces.

Dans la même interview, M. Van Leeuwen a ajouté : "Nous disons également que notre sécurité nationale et celle de nos partenaires passent avant les intérêts économiques."

Ces remarques illustrent la corde raide diplomatique que doit emprunter le gouvernement néerlandais alors qu'ASML est devenue un point d'ignition dans la "guerre des puces" entre les États-Unis et la Chine. L'entreprise elle-même est devenue insatisfaite du soutien du gouvernement néerlandais, son PDG menaçant de "quitter" les Pays-Bas si ses plans de croissance ne peuvent pas être réalisés ici.

Les discussions en Chine porteront sur la question de savoir si ASML recevra des licences du gouvernement néerlandais pour continuer à entretenir des équipements de pointe d'une valeur de plusieurs milliards d'euros qu'elle a déjà vendus à des clients chinois et qui tombent maintenant sous le coup des restrictions à l'exportation lorsque les licences actuelles expireront, pour la plupart d'entre elles d'ici le 31 décembre 2024.

Jusqu'à présent, les restrictions à l'exportation n'ont eu qu'un impact modeste sur les performances financières d'ASML, entreprise dominante dans son domaine. Mais à long terme, si les Pays-Bas sont considérés comme un partenaire commercial peu fiable, les fabricants chinois de puces pourraient chercher à remplacer ses équipements par ceux de concurrents tels que Nikon et Canon au Japon, ou par ceux de l'entreprise nationale chinoise SMEE, qui cherche à améliorer ses produits. (1 $ = 0,9219 euro) (Reportage de Toby Sterling ; Rédaction de Sharon Singleton)