La création de barrières technologiques et la rupture des chaînes d'approvisionnement industrielles ne mèneraient qu'à la confrontation, a averti mercredi le président chinois Xi Jinping, alors que les nouvelles politiques néerlandaises sur les exportations de puces vers la Chine menacent de mettre à mal les relations bilatérales.

"Le découplage et la rupture des liens" ne mènent à rien et la coopération est la seule option, a déclaré M. Xi au Premier ministre néerlandais Mark Rutte lors d'une réunion à Pékin, selon les médias d'État chinois.

Au début de l'année, le gouvernement néerlandais a commencé à refuser des licences à ASML, le plus grand fournisseur d'équipements de lithographie pour les fabricants mondiaux de puces électroniques, pour l'exportation de lignes d'outils "DUV" de pointe vers la Chine, se pliant ainsi aux exigences des États-Unis.

Dans le même temps, les Pays-Bas subissent des pressions pour protéger leurs propres intérêts économiques, dont ASML fait partie. La plus grande entreprise du pays considère la Chine comme son deuxième marché après Taïwan.

"Créer artificiellement des barrières technologiques et couper les chaînes industrielles et d'approvisionnement ne peut que conduire à la division et à la confrontation", a déclaré M. Xi à M. Rutte.

"Le peuple chinois a également le droit légitime au développement, et aucune force ne peut arrêter le développement et le progrès scientifique et technologique de la Chine.

Les discussions de M. Rutte à Pékin devraient porter sur la question de savoir si ASML recevra des licences du gouvernement néerlandais pour continuer à entretenir des équipements de pointe d'une valeur de plusieurs milliards d'euros qu'elle a déjà vendus à des clients chinois et qui sont désormais soumis à des restrictions à l'exportation lorsque les licences actuelles expireront, pour la plupart d'entre elles d'ici le 31 décembre.

Jusqu'à présent, les restrictions à l'exportation n'ont eu qu'un impact modeste sur les performances financières d'ASML, qui domine le marché mondial des systèmes de lithographie - des outils essentiels pour aider à créer les circuits des puces électroniques.

Mais à plus long terme, si les Pays-Bas sont considérés comme un partenaire commercial peu fiable, les fabricants chinois de puces pourraient chercher à remplacer ses équipements par ceux de rivaux tels que Nikon et Canon.

Le ministre néerlandais du commerce, Geoffrey van Leeuwen, qui faisait également partie de la délégation de M. Rutte à Pékin, a déclaré mardi au quotidien économique néerlandais FD que la défense des intérêts d'ASML était sa priorité "numéro un".

Ses remarques reflètent la corde raide diplomatique sur laquelle le gouvernement néerlandais doit marcher, ASML étant désormais au centre de la "guerre des puces" entre les États-Unis et la Chine.

La Chine est disposée à développer l'importation de produits de "haute qualité" en provenance des Pays-Bas, a déclaré M. Xi à M. Rutte, selon les médias d'État, sans donner de détails.

De manière plus générale, la Chine est prête à poursuivre le développement d'un partenariat de coopération ouvert et pragmatique avec les Pays-Bas, a déclaré M. Xi. (Reportage de Ryan Woo ; Rédaction de Michael Perry et Alex Richardson)