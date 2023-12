Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déposé une gerbe au monument national des Pays-Bas à Amsterdam mardi, au début d'une visite de deux jours au cours de laquelle il visitera également le siège de la société technologique ASML.

La visite d'État de Yoon, au cours de laquelle il rencontrera le roi des Pays-Bas Willem-Alexander et le Premier ministre sortant Mark Rutte, est la première effectuée par un président sud-coréen depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1961.

M. Yoon est accompagné d'une délégation des principaux fabricants de puces informatiques de son pays, Samsung et SK Hynix. Tous deux sont des clients importants d'ASML, et la Corée du Sud est le deuxième marché d'ASML en termes de ventes, après Taïwan.

La Corée du Sud et les Pays-Bas ont signé un traité de partenariat stratégique à Séoul en 2022, reconnaissant leurs intérêts communs en tant que nations commerciales de taille moyenne attachées à l'État de droit international.

L'accord précise que les pays chercheront des moyens de coordonner les secteurs public et privé "et de protéger et promouvoir conjointement les technologies critiques et émergentes, y compris dans le domaine des semi-conducteurs".