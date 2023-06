Les tensions entre les États-Unis et la Chine sur les semi-conducteurs ont commencé avec la guerre commerciale de l'administration Trump et se sont intensifiées sous la direction du président Joe Biden, Washington cherchant à réduire les efforts de Pékin pour construire son industrie de haute technologie.

Les États-Unis et les Pays-Bas sont prêts à asséner un double coup de poing aux fabricants de puces chinois en réduisant davantage les ventes d'équipements de fabrication de puces, y compris certains de la société néerlandaise ASML, leader mondial dans le processus critique de la lithographie, a rapporté Reuters jeudi.

Voici une chronologie des mesures prises par les États-Unis à l'encontre de l'industrie chinoise des puces :

Octobre 2018 : L'administration de l'ancien président américain Donald Trump coupe le fabricant de puces chinois Fujian Jinhua Integrated Circuit de ses fournisseurs américains après que le ministère américain de la Justice a inculpé l'entreprise soutenue par l'État pour avoir volé des secrets commerciaux.

L'affaire a commencé par un différend entre Micron Technology et l'entreprise chinoise. La décision de Donald Trump l'a transformée en un conflit commercial international entre les États-Unis et la Chine.

Janvier 2020 : Reuters rapporte que l'administration Trump a monté depuis 2018 une vaste campagne visant à bloquer la vente de technologies néerlandaises de fabrication de puces à la Chine. Cela s'est traduit par l'impossibilité pour ASML de vendre sa machine de lithographie la plus avancée à un client chinois.

Mai 2020 : L'administration Trump bloque les livraisons de semi-conducteurs à la société chinoise Huawei Technologies par les fabricants de puces mondiaux, paralysant ses divisions de puces et de smartphones HiSilicon.

Décembre 2020 : Les États-Unis ajoutent le principal fabricant de puces chinois SMIC et des dizaines d'autres entreprises chinoises à une liste noire commerciale et déclarent qu'ils refuseront présumément des licences pour empêcher SMIC d'acquérir la technologie nécessaire à la production de semi-conducteurs à des niveaux technologiques avancés de 10 nanomètres ou moins.

Septembre 2022 : les concepteurs de puces américains Nvidia et Advanced Micron Devices déclarent que les autorités américaines leur ont demandé de cesser d'exporter vers la Chine certaines puces informatiques de pointe destinées à l'intelligence artificielle.

Octobre 2022 : l'administration Biden publie un vaste ensemble de mesures de contrôle des exportations, notamment une mesure visant à interdire à la Chine l'accès à certaines puces semi-conductrices fabriquées dans le monde entier à l'aide d'équipements américains.

Décembre 2022 : les États-Unis ajoutent le fabricant chinois de puces mémoire YMTC et des dizaines d'autres entreprises chinoises à leur liste noire.

29 juin 2023 : Selon Reuters, les Pays-Bas prévoient cet été de limiter les ventes de certains équipements ASML aux fabricants de puces chinois. On s'attend à ce que les États-Unis aillent encore plus loin et fassent usage de leur longue portée pour empêcher l'accès d'autres équipements néerlandais à des usines de fabrication chinoises spécifiques.

Selon un autre rapport citant des sources, les autorités américaines envisagent de renforcer une règle de contrôle des exportations destinée à ralentir le flux de semi-conducteurs d'intelligence artificielle vers la Chine en limitant la puissance de calcul des puces.