Les États-Unis et les Pays-Bas s'apprêtent à asséner un double coup de poing aux fabricants chinois de puces cet été en restreignant davantage les ventes d'équipements de fabrication de puces, dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour empêcher que leur technologie ne soit utilisée pour renforcer les capacités militaires de la Chine.

Alors que les Néerlandais prévoient de restreindre certains équipements du champion national ASML et d'autres entreprises, les États-Unis devraient aller plus loin et utiliser leur longue portée pour refuser encore plus d'équipements néerlandais à des usines chinoises spécifiques.

Le gouvernement néerlandais et ASML se sont refusés à tout commentaire, tout comme le ministère américain du commerce, qui supervise les contrôles à l'exportation.

En octobre, les États-Unis ont imposé des restrictions à l'exportation d'outils de fabrication de puces américains vers la Chine par des entreprises américaines telles que Lam Research et Applied Materials, pour des raisons de sécurité nationale, et ont fait pression sur d'autres pays ayant des fournisseurs clés pour qu'ils adoptent des mesures similaires.

Le ministère chinois du commerce a déclaré à l'époque qu'il s'opposait aux nouvelles règles américaines, qui mettaient également en œuvre d'autres contrôles, notamment en limitant certaines puces haut de gamme. Le ministère a déclaré que ces règles nuisaient aux échanges commerciaux et économiques normaux entre les entreprises des deux pays et menaçaient la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le Japon, où se trouvent les fabricants de puces Nikon Corp et Tokyo Electron Ltd, a depuis adopté des règles visant à restreindre les exportations de 23 types d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, qui entreront en vigueur le 23 juillet.

Le gouvernement néerlandais prévoit d'annoncer de nouvelles règles vendredi, avec une obligation de licence pour le premier niveau de la deuxième meilleure ligne de produits d'ASML, l'équipement pour semi-conducteurs à ultraviolet profond (DUV). Les machines les plus sophistiquées d'ASML, les machines de lithographie à ultraviolet extrême (EUV), font déjà l'objet de restrictions et n'ont jamais été expédiées en Chine.

ASML a déclaré en mars qu'elle s'attendait à ce que les réglementations néerlandaises affectent son TWINSCAN NXT:2000i et les modèles plus sophistiqués.

Mais les anciens modèles DUV de la société, comme le TWINSCAN NXT:1980Di, pourraient également être interdits d'accès à environ six installations chinoises par les États-Unis. Ces installations devraient être identifiées dans une nouvelle règle américaine qui permettra aux États-Unis de restreindre l'accès à ces sites des équipements étrangers contenant ne serait-ce qu'un faible pourcentage de pièces américaines, selon une personne au fait du dossier. Cette personne n'a pas été autorisée à s'exprimer publiquement.

La nouvelle réglementation néerlandaise n'entrera pas en vigueur immédiatement, selon certaines sources, et une personne s'attend à ce que la date d'entrée en vigueur soit septembre, soit deux mois après la publication.

La réglementation américaine prévue, qui pourrait être publiée d'ici la fin du mois de juillet, exigera des licences pour l'exportation d'équipements vers une demi-douzaine d'installations chinoises, y compris une usine exploitée par SMIC, le plus grand fabricant de puces de Chine, a déclaré la personne au courant des projets américains. Les licences d'exportation d'équipements vers ces installations seront probablement refusées.

La règle américaine devrait s'appliquer à ASML, premier fabricant mondial d'équipements pour puces et première entreprise des Pays-Bas, car ses systèmes contiennent des pièces et des composants américains.

Il n'est pas rare que les États-Unis modifient leurs propositions avant d'adopter une réglementation, de sorte que le calendrier et les restrictions pourraient changer. Le plan décrit reflète les réflexions menées à la fin du mois de juin.

D'après certaines sources, les États-Unis devraient également présenter d'autres mises à jour de leurs règles générales pour le mois d'octobre en juillet.

ASML est la plus grande entreprise européenne d'équipements pour puces électroniques en raison de sa position dominante dans le domaine de la lithographie, l'une des étapes centrales du processus de fabrication des puces électroniques.

Parmi les autres entreprises susceptibles d'être affectées par les nouvelles règles néerlandaises figure la société ASM International, spécialisée dans le dépôt de couches atomiques. Un porte-parole de la société basée à Almere s'est refusé à tout commentaire avant l'annonce de vendredi. (Reportage de Karen Freifeld ; reportage complémentaire de Toby Sterling à Amsterdam ; édition de Chris Sanders et Anna Driver)