Un groupe de 60 étudiants de haut niveau issus d'universités techniques sud-coréennes a achevé vendredi la première "Future Chips Academy" à Eindhoven, dont l'objectif est notamment d'attirer des ingénieurs étrangers spécialisés dans les semi-conducteurs, dont le besoin se fait cruellement sentir.

Ce programme d'une semaine de conférences et d'études a été mis sur pied par l'université de technologie d'Eindhoven en collaboration avec l'industrie néerlandaise des puces électroniques, notamment les fabricants d'équipements ASML et ASM International, le fabricant de puces NXP et le Centre interuniversitaire de microélectronique (Imec), situé à proximité, en Belgique.

Le programme, qui a invité des étudiants de trois universités sud-coréennes, souligne la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la haute technologie dans la région d'Eindhoven, qui est devenue l'un des plus grands centres technologiques d'Europe.

"Mon objectif est de faire de la recherche à l'étranger", a déclaré Dongyong Kim, 24 ans, étudiant en master à l'Institut coréen avancé des sciences et technologies, qui espère travailler pour ASML ou IBM, ou faire un doctorat à l'Imec.

Selon l'agence de développement régional Brainport, la région d'Eindhoven emploie environ 80 000 travailleurs de haute technologie pour une population de 800 000 habitants et créera 50 000 emplois de haute technologie supplémentaires au cours des huit prochaines années, dont la moitié devra venir de l'étranger.

Le programme "Future Chips" a été lancé à un moment où le gouvernement national des Pays-Bas cherche à réduire l'immigration, à la suite d'élections au cours desquelles les partis de droite ont enregistré des gains importants.

Les étudiants étrangers inscrits dans les universités néerlandaises constituent une source importante de talents, mais le gouvernement travaille sur des projets visant à plafonner les admissions et à imposer que les cours soient dispensés en néerlandais, et non en anglais.

Il est également en train de supprimer un allègement fiscal pour les immigrants hautement qualifiés.

Peter Wennink, PDG d'ASML, et Jean Schreurs, PDG de NXP Pays-Bas, qui ont personnellement rencontré des étudiants dans le cadre du programme, ont critiqué ces politiques qu'ils jugent à courte vue.

Il s'agit d'entreprises de premier plan, qui doivent avoir accès à des talents de premier plan, a déclaré Robert-Jan Smits, président de l'université technique d'Eindhoven. C'est donc très bizarre ce que fait le gouvernement..... Ce n'est pas une bonne politique. Ce n'est pas une bonne politique (rapport de Toby Sterling, édition de Bill Berkrot).