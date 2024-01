Le fabricant de machines à fabriquer des puces ASML a déclaré lundi que le gouvernement néerlandais avait partiellement révoqué une licence d'exportation pour l'envoi de certains équipements de fabrication de puces vers la Chine, à la suite de restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis.

La société basée à Veldhoven, aux Pays-Bas, a indiqué que les expéditions comprenaient certains systèmes de lithographie.

"Une licence pour l'expédition de systèmes de lithographie NXT:2050i et NXT:2100i en 2023 a récemment été partiellement révoquée par le gouvernement néerlandais, ce qui a eu un impact sur un petit nombre de clients en Chine", a déclaré la société.

ASML domine le marché des systèmes de lithographie, qui utilisent des lasers pour créer les circuits des puces.

La société a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que la révocation ou les dernières restrictions américaines en matière de contrôle des exportations aient un impact important sur ses perspectives financières pour 2023.

Ces dernières années, la Chine a été le troisième marché d'ASML après Taïwan et la Corée du Sud, mais c'était le plus important au troisième trimestre 2023, avec 46% des ventes de l'entreprise.

En 2023, les États-Unis ont annoncé de nouvelles règles donnant à Washington le droit de restreindre l'exportation de la machine "Twinscan NXT1930Di" d'ASML si elle contient des pièces américaines.

Peu après, plusieurs législateurs néerlandais ont demandé au ministre néerlandais du commerce si les États-Unis avaient agi correctement en imposant unilatéralement des règles régissant l'exportation vers la Chine d'une autre machine à fabriquer des puces ASML.

"Lors de discussions récentes avec le gouvernement américain, ASML a obtenu des éclaircissements supplémentaires sur la portée et l'impact des réglementations américaines en matière de contrôle des exportations", a déclaré le fabricant d'équipements de semi-conducteurs dans un communiqué. "ASML s'engage pleinement à respecter toutes les lois et réglementations applicables, y compris la législation sur le contrôle des exportations dans les pays où nous opérons. (Reportage de Mrinmay Dey à Bengaluru ; Rédaction de Stephen Coates et Gerry Doyle)