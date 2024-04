Les demandes américaines visant à ce que le géant de la fabrication de puces ASML cesse d'entretenir certains équipements qu'il a vendus à des clients chinois constituent un casse-tête diplomatique et commercial pour le gouvernement néerlandais, mais tout porte à croire qu'il continuera à s'aligner sur Washington en ce qui concerne les restrictions à l'exportation.

Bien que le gouvernement du Premier ministre Mark Rutte hésite à prendre une décision générale, ses déclarations publiques et ses intérêts en matière de sécurité nationale suggèrent qu'il sera lent à approuver les demandes de maintenance chinoises à l'avenir et rapide à les refuser.

Cela constituerait un revers pour les tentatives de la Chine de développer son industrie nationale des puces, car les équipements d'ASML sont presque impossibles à remplacer et tomberont en panne au fil du temps s'ils ne sont pas entretenus.

Mais cela pourrait également compliquer les efforts du gouvernement Rutte pour empêcher ASML Holdings NV, la plus grande entreprise des Pays-Bas, de délocaliser ses activités à l'étranger.

Les priorités des Pays-Bas en matière de sécurité, en particulier le soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, constituent un facteur émergent.

M. Rutte, qui est pressenti pour devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN, a discuté d'ASML avec le président chinois Xi Jinping lors de leur rencontre à Pékin la semaine dernière.

Il a déclaré par la suite que le soutien de la Chine à la Russie constituait un grave problème à l'heure où les Pays-Bas arment l'Ukraine avec des F-16.

"Il est extrêmement important que la Chine comprenne que toute victoire de la Russie (en Ukraine) constituerait une menace immédiate pour les Pays-Bas et l'Europe", a déclaré M. Rutte.

Il a refusé de répondre directement à la question de savoir si son gouvernement refuserait d'accorder des licences aux clients chinois d'ASML.

M. Xi a déclaré aux médias d'État chinois qu'il avait mis en garde M. Rutte contre "le découplage et la rupture des liens" avec la Chine.

POINT DE DÉPART

Alors que Pékin affirme sa neutralité dans le conflit ukrainien, Xi a conclu une alliance stratégique avec le président russe Vladimir Poutine.

Les Pays-Bas tiennent la Russie pour responsable de l'abattage en 2014 du vol 17 de la Malaysia (MH17) au-dessus de l'est de l'Ukraine, qui a coûté la vie à 198 citoyens néerlandais. Ils hébergent et soutiennent également la Cour pénale internationale, basée à La Haye, qui a émis un mandat d'arrêt contre M. Poutine pour crimes de guerre.

M. Rutte a demandé à la Chine de faire davantage pour empêcher la Russie d'obtenir des "biens à double usage" ayant des applications à la fois civiles et militaires, comme les machines d'ASML et les puces qu'elles servent à fabriquer.

Bien que ses commentaires ne se traduisent pas par une politique de refus présumé pour les clients chinois à la recherche de matériel ASML soumis à des règles de licence, comme le fait la politique américaine, ils indiquent le point de départ probable du gouvernement néerlandais.

ASML s'est refusée à tout commentaire. Elle a déjà déclaré qu'elle se conformait à toutes les réglementations en matière d'exportation.

Bart Groothuis, membre du Parlement européen, a déclaré que les Pays-Bas devraient définir leur politique d'exportation de concert avec leurs plus grands alliés.

"Il est bien mieux pour nous de le faire, de réglementer ASML, en collaboration avec les États-Unis ou, à l'avenir, avec l'Europe, et je dirais que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant", a-t-il déclaré.

Alan Estevez, responsable de la politique d'exportation du président américain Joe Biden, devrait évoquer les contrats de services lors d'une réunion lundi avec des représentants du gouvernement néerlandais et des dirigeants d'ASML.

Le gouvernement néerlandais doit peser sa réponse, car il craint un affaiblissement du soutien des États-Unis à ses priorités en matière de sécurité, y compris l'Ukraine, surtout si Donald Trump remporte l'élection présidentielle de novembre.

CAS PAR CAS

"Si le rôle des États-Unis au sein de l'OTAN diminue, il est probable que l'effet de levier dont disposent les États-Unis [...] en ce qui concerne les transferts de technologie vers la Chine diminuera également ", a déclaré Frans-Paul van der Putten de l'Institut Clingendael, un groupe de réflexion néerlandais.

Il a ajouté que les Néerlandais considèrent la Chine comme "le seul pays qui a au moins une certaine influence potentielle sur la Russie".

Le ministère néerlandais des affaires étrangères, qui supervise les exportations, a déclaré jeudi qu'il jugerait les demandes de licences chinoises de la même manière que les autres : au cas par cas, en évaluant les risques d'utilisations militaires non souhaitées.

Mais il sera difficile pour les fonctionnaires néerlandais de le déterminer à distance, notamment en raison de la politique de Xi en matière de fusion entre le civil et le militaire.

Pour ASML, les dommages causés par un nombre incertain de refus de licences seront progressifs et limités - la maintenance représente environ 20 % de son chiffre d'affaires et la Chine est son troisième marché après Taïwan et la Corée du Sud.

Au cours des trois dernières années, ASML a vendu pour 10 milliards d'euros (11 milliards de dollars) d'équipements aux fabricants de puces en Chine, dont une grande partie n'est soumise à aucune restriction à l'exportation. Une partie de ces équipements a également été vendue à des usines chinoises dont les propriétaires sont des alliés de l'Occident, comme SK Hynix et TSMC.

Les fabricants de puces ou les usines chinoises qui se verraient refuser une licence pourraient être durement touchés, car les machines d'ASML sont essentielles à la fabrication des puces et difficiles à remplacer.

Les experts estiment toutefois que les fabricants de puces chinois ont fait preuve d'une étonnante résistance aux sanctions imposées par les États-Unis jusqu'à présent et qu'ils continueront à trouver des moyens de les contourner à l'avenir.

"La coupure des services va inexorablement dégrader les capacités de l'équipement. Le fabricant mènera donc une sorte de combat d'arrière-garde pour maintenir ces machines en activité le plus longtemps possible", a déclaré Paul Triolo, expert américain de la Chine et des semi-conducteurs.

"La question qui se pose est la suivante : à long terme, quelles sont les autres solutions possibles ?

(1 $ = 0,9232 euro) (Rédaction de Catherine Evans)