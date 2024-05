Les investisseurs ont accueilli avec tiédeur les bénéfices de certaines des entreprises européennes les plus performantes, ce qui suggère que des secteurs plus négligés du marché apparaissent sur leurs écrans radar, en particulier lorsque les baisses de taux d'intérêt deviennent plus probables.

Les deux entreprises européennes les plus précieuses, ASML et Novo Nordisk, ont été durement touchées le jour de la publication des résultats. ASML a perdu 45 milliards de dollars en quatre séances et Novo a subi sa plus forte chute en deux jours depuis 18 mois. Mardi, Ferrari a chuté de près de 5 %, soit sa plus forte baisse journalière en deux ans.

Toutefois, la chute de leurs actions est moins liée à la déception suscitée par les chiffres qu'à une pause après des hausses record qui ont poussé les valorisations à un point tel que ces actions populaires semblent vulnérables à la prise de bénéfices.

Ainsi, alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices sur les grandes valeurs, ils recherchent des opportunités ailleurs. La reprise progressive de l'économie européenne et la perspective d'une baisse des taux d'intérêt dans la région d'ici au mois de juin font des actions peu valorisées et sous-détenues un terrain de chasse idéal.

"Tout est une question de positionnement", a déclaré Angelo Meda, responsable des actions à la banque privée italienne Banor SIM. "Certains scénarios qui ont guidé les marchés ont besoin de souffler un peu.

Au cours des deux derniers mois, les secteurs européens des services publics et de l'immobilier ont pris de l'avance sur le marché, mais restent les deux secteurs les moins performants depuis le début de l'année. ASML et Novo Nordisk sont restés à la traîne du marché pendant cette période.

LES ACTIONS QUI AIMENT LES BAISSES DE TAUX D'INTÉRÊT EN LIGNE DE MIRE

Les sélectionneurs d'actions parient sur le fait qu'une réduction des coûts d'emprunt pourrait stimuler les actions des services publics sensibles aux taux, considérés comme un substitut aux obligations, et de l'immobilier, qui bénéficie aussi directement de la baisse des taux.

Les petites capitalisations sous-évaluées, qui ont souffert pendant le cycle de hausse des taux en raison de leur plus grande exposition à la dette à taux variable, pourraient également connaître un retournement de tendance.

Au cours de la dernière décennie, les entreprises de services publics se sont négociées en moyenne au même niveau que la valorisation du marché global. Aujourd'hui, elles affichent une décote de 10 %, selon les estimations de LSEG Datastream basées sur une mesure du capital investi. L'immobilier affiche désormais une prime de 12 %, soit moins de la moitié de la prime moyenne de 30 %.

Le fait d'être aussi bon marché pourrait les rendre moins exposés à d'éventuelles baisses, alors que l'incertitude quant à l'orientation des taux d'intérêt aux États-Unis pèse sur les marchés.

En outre, ces secteurs sont fortement décotés, ce qui les expose à une éventuelle couverture des positions courtes en cas de retournement du marché.

"Le positionnement a rarement été aussi extrême. Je pense qu'une rotation va s'opérer. Elle pourrait être violente et récompensera inévitablement les retardataires", a déclaré Alberto Tocchio, responsable des actions européennes et des thèmes chez Kairos Partners SGR.

"Les matières premières, les services publics et les petites capitalisations sont les trois secteurs que je commencerais à surpondérer. Et nous avons déjà commencé à le faire dans nos fonds", a-t-il ajouté.

SIGNES DE FATIGUE

Entre-temps, dans un autre exemple de lassitude à l'égard des actions de haute volée, les actions du secteur de la défense en Europe ont évolué de manière latérale depuis qu'elles ont subi leur plus forte baisse quotidienne en un an il y a un mois, principalement en raison de préoccupations concernant leur évaluation.

L'essoufflement des marchés européens, très encombrés, a des échos à Wall Street. Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans Apple ce mois-ci, mais Warren Buffett n'a pas tari d'éloges sur le fabricant de l'iPhone.

Plus généralement, les valorisations bon marché sont l'une des raisons invoquées par ceux qui préfèrent l'Europe aux États-Unis, dans l'espoir qu'elle puisse améliorer ses performances historiques insuffisantes.

Parmi eux, Emmanuel Cau, stratège chez Barclays, a toutefois noté la semaine dernière que les flux d'actions vers l'Europe restaient modérés, ce qui suggère que le sentiment est toujours prudent.

Cependant, il a déclaré que "la concentration toujours élevée sur la qualité, la croissance, la technologie et les États-Unis laisse de la place pour un élargissement aux régions, aux secteurs et aux styles qui ont été laissés de côté".

Mercredi, Barclays a relevé la pondération des services aux collectivités à "market-weight", citant le potentiel de plafonnement des tarifs et la stabilisation des prix du gaz. Elle a déclaré que les petites capitalisations étaient susceptibles de bénéficier d'un élargissement du leadership du marché.

(1 dollar = 0,9283 euro)