Les bénéfices propulsent l'indice technologique européen à son plus haut niveau depuis plus de deux ans

Le 24 janvier 2024 à 09:49 Partager

L'indice européen STOXX Tech a bondi de plus de 3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis janvier 2022 mercredi, les traders ayant salué les résultats de certains des plus grands groupes technologiques de la région.

Le fabricant d'équipements de fabrication de puces ASML, la plus grande entreprise technologique d'Europe en termes de valeur de marché, a fait état d'un bénéfice net supérieur aux attentes et de ses meilleures commandes trimestrielles, tandis que le fabricant allemand de logiciels SAP a prévu une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de son activité clé "cloud". Vers 0835 GMT, SAP a augmenté de plus de 7% à Francfort pour atteindre un plus haut historique et ASML a gagné 6,3% à Amsterdam. En incluant les gains de mercredi, l'indice technologique européen est en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année, tandis que le STOXX 600 plus large est en baisse de près de 1 %.