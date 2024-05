Une majorité de chefs d'entreprise européens estiment que les relations entre l'Europe et la Chine vont se dégrader au cours des trois prochaines années, la stratégie de réduction des risques de l'UE et les liens étroits de Pékin avec Moscou étant cités comme les principaux sujets de friction.

La Table ronde européenne de l'industrie (ERT), qui regroupe les directeurs généraux et les présidents de grandes entreprises européennes telles qu'ASML et Unilever, a constaté que 54 % des personnes interrogées pensaient que les relations entre l'UE et la Chine allaient se détériorer, tandis que 7 % seulement entrevoyaient une amélioration.

L'Union européenne est le premier marché d'exportation de marchandises de la Chine, tandis que la Chine est le troisième marché pour les marchandises de l'UE.

Dans l'enquête de l'ERT publiée mercredi, les PDG de multinationales occidentales basés en Chine se sont montrés plus optimistes que leurs homologues européens, le nombre de ceux qui ne prévoyaient aucun changement dépassant celui de ceux qui voyaient une détérioration des relations.

Les deux groupes considèrent le "de-risking", la stratégie de l'UE visant à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine, notamment pour les minerais et les technologies critiques, comme un point de friction majeur.

Les chefs d'entreprise, en particulier ceux qui sont basés en Chine, considèrent également que la "nouvelle ère" de partenariat entre Pékin et Moscou constitue un risque majeur.

Les relations de la Chine avec les États-Unis et la surcapacité industrielle chinoise ont été considérées comme d'autres domaines clés de friction future pour les liens entre l'UE et la Chine.

L'enquête a également révélé que les PDG et les présidents européens étaient globalement plus optimistes qu'ils ne l'avaient jamais été depuis la fin de l'année 2021. Toutefois, ce regain d'optimisme est principalement lié aux perspectives en dehors de l'Europe plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

Les chefs d'entreprise estiment que la nouvelle équipe dirigeante de l'UE, issue des élections du Parlement européen qui se sont déroulées du 6 au 9 juin, aura le plus grand impact positif sur les perspectives économiques de l'Europe en simplifiant la réglementation et en achevant le marché unique de l'UE. (Reportage de Philip Blenkinsop, édition de Mark Potter)