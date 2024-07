Les actions du secteur des puces en Asie ont chuté jeudi, dans le sillage de la forte baisse de Wall Street provoquée par un rapport d'information selon lequel les États-Unis envisagent d'imposer des restrictions plus strictes sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine.

Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, ont été parmi les plus touchées et ont perdu environ 2 000 milliards de dollars taïwanais (61,35 milliards de dollars) en valeur de marché en deux jours.

TSMC, qui publiera ses résultats jeudi, a été doublement touchée cette semaine par les informations sur les restrictions imposées par les États-Unis et par les remarques de Donald Trump, candidat républicain à la présidence des États-Unis, selon lesquelles Taïwan devrait payer l'Amérique pour sa défense.

TSMC a chuté de plus de 3 %, rejoignant ainsi d'autres géants de la technologie tels que les grands fabricants de puces sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix, qui ont perdu respectivement 1,85 % et 4,1 %, et le japonais Tokyo Electron, qui a chuté de plus de 8 %.

Le Global X Asia Semiconductor ETF a baissé de 2,7 %, réduisant les gains de l'année à 13,5 %.

Le rapport de Bloomberg News publié pendant les heures d'ouverture des marchés asiatiques mercredi indique que l'administration du président Joe Biden étudie une mesure appelée "règle des produits directs étrangers" qui permet au gouvernement américain d'empêcher la vente d'un produit s'il a été fabriqué à l'aide d'une technologie américaine.

Cette mesure pourrait entraîner des restrictions pour des entreprises telles que Tokyo Electron et la société néerlandaise ASML.

Les American Depository Receipts de TSMC ont chuté de 8 % mercredi. Dans son rapport sur les résultats du premier trimestre, TSMC a déclaré que 69 % de son chiffre d'affaires provenait de clients basés en Amérique du Nord et 9 % de la Chine.

L'attitude protectrice de Washington à l'égard de l'industrie américaine des semi-conducteurs, qu'il considère comme stratégiquement importante pour concurrencer la Chine, a suscité des inquiétudes croissantes chez les investisseurs.

"Il semble que les facteurs macro et géopolitiques aient joué un rôle plus important que les fondamentaux", a déclaré Kang Jin-hyeok, analyste chez Shinhan Securities à Séoul.

M. Kang faisait référence aux solides résultats récemment publiés par Samsung et ASML, tout en soulignant que les ventes importantes de cette dernière à la Chine en font une cible pour les mesures de restriction proposées par les États-Unis.

La Chine a représenté environ 49 % des ventes de systèmes de lithographie d'ASML au deuxième trimestre et environ 20 % de son carnet de commandes.

Les actions d'ASML ont chuté de plus de 10 % mercredi, malgré des prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre qui ont montré une augmentation des réservations liées à l'intelligence artificielle.

L'administration Biden a pris des mesures énergiques pour limiter l'accès de la Chine à la technologie des puces de pointe, notamment en imposant des restrictions radicales en octobre pour limiter les exportations de processeurs d'intelligence artificielle conçus par des entreprises telles que Nvidia, la coqueluche de l'intelligence artificielle.

Les derniers rebondissements dans les relations sino-américaines ont accéléré ce qui semblait être les premiers signes d'une rotation des investisseurs des grandes valeurs technologiques vers des valeurs plus modestes, dans l'idée que la baisse des taux d'intérêt américains profitera aux petites entreprises.

"Les positions étaient devenues très extrêmes dans le secteur des semi-conducteurs et de l'industrie de l'information, et les commentaires sur la limitation des importations ont catalysé un événement de réduction des risques", a déclaré Jon Withaar, qui gère un fonds spéculatif de situations spéciales pour l'Asie chez Pictet Asset Management.

Les valeurs technologiques ont surperformé cette année grâce au boom mondial de l'intelligence artificielle, le Nasdaq ayant progressé de 20 %, tandis que le S&P 500 a fait un bond de 17 %.

Toutefois, le repli de l'Asie jeudi a laissé les principales bourses dans le rouge, le Nikkei de Tokyo perdant 2 %, tandis que les actions taïwanaises chutent de 2,3 %.

L'indice de référence KOSPI de la Corée du Sud a chuté de 1,34 %. L'indice Hang Seng tech de Hong Kong a perdu 1,5 %. (1 $ = 32,6010 dollars taïwanais)