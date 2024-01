Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Alors que l'optimisme suscité par le plan de sauvetage du marché boursier chinois s'estompe, les investisseurs restant sceptiques et attendant une réponse officielle, les échanges en Asie se sont déroulés dans le calme, avant une séance européenne riche en résultats.

Les actions chinoises ont commencé la journée en fanfare, mais l'enthousiasme s'est rapidement évanoui, laissant l'indice des valeurs vedettes toujours ancré près de ses plus bas niveaux depuis cinq ans et le Shanghai Composite près de son plus bas niveau depuis 2020.

L'indice Hang Seng de Hong Kong s'est démarqué et a gagné 1 %, stimulé par Alibaba à la suite d'informations selon lesquelles Jack Ma aurait racheté les actions malmenées du géant du commerce électronique.

Le sentiment à l'égard de la Chine reste au plus bas et le haussement d'épaules collectif des investisseurs à l'annonce d'un plan de sauvetage de 278 milliards de dollars souligne le défi qui attend les autorités chinoises.

En Europe, les sociétés de luxe exposées à la Chine, telles que LVMH, Kering et Richemont, resteront donc au centre de l'attention.

Les marchés à terme indiquent que les bourses européennes devraient s'ouvrir en hausse, les négociateurs s'intéressant aux données PMI manufacturières de la zone euro, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, qui donneront une image plus claire de l'économie avant la réunion de la banque centrale de la région jeudi.

La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux cette fois-ci, mais les traders prévoient des réductions d'environ 130 points de base cette année, avec près de 97 % de chances que la première réduction ait lieu en juin.

La saison des résultats a bel et bien commencé. Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML devrait publier ses résultats du quatrième trimestre plus tard dans la journée, ce qui devrait influencer les actions des fabricants de puces.

Les valeurs technologiques devraient bénéficier d'un coup de pouce après que Netflix a dépassé les estimations du nombre d'abonnés au quatrième trimestre, le géant de la diffusion en continu ayant bénéficié d'une série d'émissions de qualité.

"Il devient de plus en plus évident que Netflix a gagné la guerre du streaming", a écrit Jessica Reif Ehrlich, analyste média chez Bank of America.

Enfin, nous terminons avec un peu plus d'actualités cinématographiques. Avis aux fans de Barbie ! La réalisatrice Greta Gerwig et l'actrice Margot Robbie n'ont pas réussi à être nommées aux Oscars pour la réalisation et l'interprétation principale. Ryan Gosling, qui jouait le rôle de Ken, a été nommé dans la catégorie des seconds rôles.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : PMI manufacturiers de janvier pour la France, l'Allemagne, la zone euro et le Royaume-Uni.

Bénéfices : ASML, Tesla