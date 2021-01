Malgré la pandémie, ASML tire ses résultats vers le haut en 2020

La Hayer (awp/afp) - Le fabricant d'installations de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML s'est félicité mercredi d'une année 2020 marquée par la "croissance" malgré la crise sanitaire. Le groupe néerlandais a profité d'un besoin accru d'infrastructures numériques à domicile.

Spécialiste des systèmes de lithographie Extreme Ultraviolet (EUV), le groupe a enregistré un bond de 37,1% de son bénéfice net, à 3,5 milliards d'euros (3,74 milliards de francs suisses), contre 2,6 milliards d'euros en 2019. Le chiffre d'affaires s'est lui établi à près de 14 milliards d'euros, en hausse de 18,2%, "reflétant la forte demande mondiale pour une infrastructure numérique", a indiqué ASML dans un communiqué.

Les ventes comprennent notamment 4,5 milliards d'euros issus de 31 systèmes EUV. D'une valeur d'environ 120 millions d'euros, la machine en question, de la taille d'un bus, permet de produire des microprocesseurs plus petits, mais aussi plus rapides et de plus grande capacité. "2020 a été une année de forte croissance, tant en chiffre d'affaires qu'en rentabilité", a déclaré le PDG d'ASML Peter Wennink, cité dans le communiqué.

"Le déploiement de l'infrastructure numérique et la poursuite de l'innovation technologique sur les marchés grand public, automobile et industriel stimulent la demande pour l'ensemble de nos produits", a-t-il ajouté. ASML a fait état de ventes supérieures à ses attentes au quatrième trimestre, avec un bénéfice net en hausse de 19,1%, à 1,3 milliard d'euros.

Le groupe s'est aussi réjoui d'avoir expédié neuf systèmes EUV au cours des trois derniers mois. Coté à la Bourse d'Amsterdam, le titre ASML gagnait 1,92% à 448,35 euros vers 09h00, dans un indice AEX en hausse de 0,70%.

Le groupe prévoit "une autre année de croissance" en 2021, avec un chiffre d'affaires compris entre 3,9 et 4,1 milliards d'euros pour le premier trimestre. Basé à Veldhoven, près d'Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas, ASML emploie plus de 28'000 personnes et possède des bureaux dans une soixantaine de villes réparties dans 16 pays.

