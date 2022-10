Pays-Bas: le secteur hi-tech fournit inconsciemment Moscou (médias)

LA HAYE (awp/afp) - Le service de renseignement militaire néerlandais a averti des entreprises que Moscou tente d'obtenir des pièces de haute technologie pour la guerre en Ukraine par le biais de sociétés écrans, ont rapporté vendredi des médias locaux.

Jan Swillens, le chef de ce service (MIVD), a tenu des propos à ce sujet auprès du quotidien Financieele Dagblad (FD), confirmés par le ministère de la Défense, selon l'agence de presse néerlandaise ANP et la télévision publique NOS.

Selon M. Swillens, les services secrets russes ont créé des dizaines d'entreprises qui opèrent aux Pays-Bas en tant que "sociétés écrans" pour échapper aux sanctions occidentales. Ces entreprises achètent de la technologie aux Pays-Bas puis l'importent en Russie à des fins militaires, dit-il.

Ce genre de pratiques existe depuis l'annexion russe de la Crimée en 2014, "mais avec la guerre en Ukraine, cela augmente de manière significative", a-t-il déclaré au FD.

Les Pays-Bas possèdent plusieurs entreprises qui excellent dans le secteur des semi-conducteurs et des micropuces telles que NXP et ASML.

"Plus les sanctions sont sévères, plus cela devient difficile pour les services secrets russes, et plus ils doivent être inventifs pour contourner les sanctions", a déclaré un porte-parole de la Défense cité par l'ANP.

Il est donc "difficile" pour les entrepreneurs de se rendre compte qu'ils font des affaires indirectement avec la Russie, a-t-il ajouté.

Le MIVD appelle les entreprises à mener des recherches plus approfondies sur leurs clients et à se renseigner sur les utilisateurs finaux réels de leurs produits, a rapporté la télévision publique néerlandaise NOS.

Sollicité par l'AFP, le ministère de la Défense n'était pas en mesure de réagir dans l'immédiat.

cvo/mba