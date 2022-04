Tokyo finit résolument dans le vert, Hong Kong en berne

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a nettement grimpé jeudi, signant au passage sa troisième séance de hausse consécutive, tandis que Hong Kong était en net repli sur fond d'inquiétudes persistantes sur l'économie chinoise freinée par les confinements anti-Covid.

L'indice vedette Nikkei à Tokyo s'est apprécié de 1,23% à 27.553,06 points, revenant à son plus haut niveau de clôture depuis le 5 avril. L'indice élargi Topix a gagné 0,67% à 1.928,00 points.

La détente des rendements obligataires américains la veille a offert un "répit" dont le marché tokyoïte a profité, a commenté dans une note Ichiro Asai, stratégiste chez Daiwa Securities.

A Hong Kong en revanche, l'indice Hang Seng abandonnait 1,9% vers 06H30 GMT et les places de Chine continentale étaient encore plus malmenées.

Les investisseurs continuent de s'inquiéter de l'impact économique des mesures drastiques prises contre le Covid-19 en Chine, alors qu'ils espéraient davantage de mesures de soutien du gouvernement et de la Banque centrale chinoise.

Du côté des valeurs

COURANT POSITIF POUR LES SEMI-CONDUCTEURS: les valeurs japonaises du secteur des semi-conducteurs ont eu le vent en poupe après la publication mercredi des résultats du géant néerlandais ASML. Tokyo Electron a gagné 3,54% à 56.670 yens, Screen Holdings 2,68% à 10.710 yens et Renesas 3,05% à 1.384 yens.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole progressait alors que les stocks de brut hebdomadaires américains ont reflué par surprise et que les Européens semblent de plus en plus décidés à éviter d'importer du pétrole russe.

Vers 06H50 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 1,37% à 103,59 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 1,41% à 108,31 dollars.

Sur le marché des changes, le yen continuait à s'affaiblir face au dollar, lequel s'échangeait pour 128,03 yens vers 07H00 GMT contre 127,86 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le yen refluait aussi par rapport à l'euro, qui valait 139,45 yens contre 138,76 yens la veille.

La monnaie européenne grimpait à 1,0891 dollar, contre 1,0853 dollar mercredi.

mac-etb/abx