Les actions américaines ont vacillé jeudi, passant du rouge au vert et vice-versa, les investisseurs étant confrontés à une économie forte et à une politique restrictive de la Réserve fédérale.

Les rendements des obligations du Trésor ont repris leur ascension et l'or s'est renforcé, les troubles au Moyen-Orient renforçant le rôle de valeur refuge.

Les trois principaux indices boursiers américains ont oscillé tout au long de la séance, la faiblesse du secteur des puces ayant le plus pesé sur le Nasdaq.

Le président de la Fed de New York, John Williams, citant la force de l'économie, a déclaré jeudi qu'il ne voyait pas d'arguments convaincants pour réduire le taux directeur de la banque centrale maintenant.

Mardi, le président de la Fed, Jerome Powell, a refusé de donner des indications sur le moment où les taux pourraient être abaissés.

"Les marchés sont encore en train de recalibrer ce que signifie 'plus haut pour plus longtemps' et si oui ou non il y aura une réduction des taux d'intérêt cette année de la part de la Fed", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York.

"Il y a quatre mois, si j'avais dit qu'il y avait une réelle possibilité que la Fed n'abaisse pas du tout ses taux en 2024, la réponse aurait probablement été que cela entraînerait une vente massive d'actions", a ajouté M. Pursche.

"La raison en est que les bénéfices des entreprises semblent solides, que l'économie continue d'enregistrer de bons résultats et que l'inflation continue de ralentir, bien que de manière inégale", a-t-il ajouté.

Selon un sondage Reuters réalisé auprès de 100 économistes, la Fed procédera à sa première baisse de taux en septembre et procédera peut-être à une autre baisse cette année.

"En fin de compte, toutes les banques centrales préfèrent être neutres dans leur politique plutôt qu'accommodantes ou restrictives", a déclaré M. Pursche. "La Fed veut pouvoir signaler qu'elle a fait du bon travail et la meilleure façon de le faire est d'abaisser les taux.

Les données économiques publiées jeudi ont dressé un tableau mitigé, avec de faibles demandes d'allocations chômage et des données solides sur les usines, contre des ventes de logements et des indices économiques avancés plus faibles que prévu.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 5,8 points, soit 0,02 %, à 37 747,51, le S&P 500 a perdu 13,89 points, soit 0,28 %, à 5 008,32 et le Nasdaq Composite a chuté de 81,31 points, soit 0,52 %, à 15 602,07.

Les actions européennes ont terminé en hausse, les résultats positifs ayant dopé l'indice de référence, compensant les incertitudes liées aux tensions géopolitiques et au calendrier des réductions de taux des banques centrales.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,24 %, tandis que l'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,03 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,42 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,55 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,31 %.

Les rendements des bons du Trésor sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis novembre, les données économiques solides ayant renforcé les avertissements des responsables de la Fed selon lesquels le ralentissement de l'inflation pourrait s'être arrêté.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 14/32 pour atteindre un rendement de 4,6429%, contre 4,585% lundi.

L'obligation à 30 ans a baissé de 21/32 pour atteindre un rendement de 4,7417%, contre 4,699% lundi.

Le dollar s'est raffermi face à un panier de devises mondiales, les données affirmant que l'économie américaine est solide, soutenant l'idée que la Fed pourrait retarder sa première baisse de taux.

L'indice du dollar a augmenté de 0,19 %, l'euro a baissé de 0,23 % à 1,0646 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,12 % par rapport au billet vert, à 154,59 pour un dollar. La livre sterling s'échangeait à 1,2439 dollar, en baisse de 0,06% sur la journée.

Les prix mondiaux du pétrole ont chuté alors que les investisseurs jonglaient avec les sanctions américaines contre le Venezuela et l'Iran, et les données économiques solides dans le contexte plus large des préoccupations de la demande et des tensions qui couvent au Moyen-Orient.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,05 % pour s'établir à 82,73 $ le baril, tandis que le Brent s'est établi à 87,11 $, en baisse de 0,21 % sur la journée.

L'or a grimpé, le métal refuge ayant bénéficié de l'agitation qui règne au Moyen-Orient et de la perspective d'un nombre moins élevé que prévu de réductions des taux américains cette année.

L'or au comptant a augmenté de 0,9 % pour atteindre 2 382,33 $ l'once.