ASMPT Ltd, anciennement ASM Pacific Technology Ltd, est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fabrication de machines et d'outils utilisés dans les industries des semi-conducteurs et de l'assemblage électronique. La société exerce ses activités par le biais de deux segments. Le segment des solutions pour semi-conducteurs est principalement engagé dans le développement, la production et la vente d'équipements de base. Ses produits comprennent notamment des capteurs d'image CMOS (CIS), des outils d'inspection optique automatisés, l'Internet industriel des objets (IoT), des outils d'emballage avancés, des colleuses, des équipements pour diodes électroluminescentes (LED) et des manipulateurs de test. Le segment des solutions de technologie de montage en surface (SMT) est principalement engagé dans la fourniture de solutions SMT. La société exploite des entreprises au Royaume-Uni, à Singapour et en Malaisie, entre autres.