Asos : Liberum abaisse fortement son objectif de cours

Asos a révisé hier à la baisse ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.



Liberum estime la large fourchette des nouvelles prévisions de bénéfice avant impôt de 20 à 60 millions de livres sterling souligne l'incertitude. Cette nouvelle prévision est très loin des 110-140 millions envisagés jusqu'ici.

Asos dit prévoir également une croissance du chiffre d'affaires de 4% à 7%, à comparer avec un intervalle compris entre 10% et 15% précédemment.



L'analyste indique que la société est revenue à une position d'endettement net et, avec les importants plans d'investissement à venir, le FCF sera inexistant pendant quelques années.



' La valorisation actuelle à 0,3x les ventes à terme est extrêmement basse mais la visibilité des bénéfices est clairement inexistante ' indique Liberum.



Le bureau d'analyses reste à conserver avec un objectif de cours abaissé à 900p (contre 1500p).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.