Asos : Liberum relève sa recommandation

Liberum relève sa recommandation sur Asos de 'vente' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 500 à 470 pence, le risque d'une augmentation de capital par le spécialiste britannique du prêt-à-porter en ligne s'étant maintenant matérialisé.



'Une augmentation de capital et une nouvelle facilité de crédit pourraient bien contribuer à améliorer la flexibilité avec une durée prolongée et des covenants plus faciles, mais se font au prix d'une dilution de 20% et d'un taux d'intérêt de 11%', souligne le broker.



Si une exécution réussie de la stratégie pourrait offrir un potentiel de hausse important, Liberum juge que le risque d'exécution reste élevé et a donc 'besoin de plus de preuves avant de devenir positif' sur le dossier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.