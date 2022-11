Asos : UBS abaisse son objectif de cours

UBS a annoncé mercredi avoir ramené son objectif de cours sur le titre Asos, qu'il abaisse de 1250 à 660 pence, en raison d'un manque de catalyseurs sur le court terme et de la complexité du projet de nouveau modèle économique affiché par le groupe.Le bureau d'études, qui maintient une opinion 'neutre' sur le spécialiste britannique de la mode en ligne, indique avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2023 au vu d'une demande jugée 'sans éclat' et de stocks qui demeurent largement excédentaires.Ce constat l'amène par ailleurs à réduire son estimation de résultat pour l'an prochain, dans l'anticipation d'offres promotionnelles visant à écouler les stocks et du 'recalibrage' des dépenses dans le cadre du projet de transformation.UBS explique enfin adopter une position plus prudente sur la trajectoire de l'entreprise à moyen terme, c'est-à-dire après le redressement prévu en 2023, dans l'attente de progrès tangibles, à la fois au niveau des ventes et des marges bénéficiaires.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.