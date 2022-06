Asos : UBS reste neutre après l'avertissement sur résultats

UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et son objectif de cours de 1700 pence après avoir annoncé hier une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.



' Asos a publié une mise à jour commerciale non prévue pour les trois mois au 31 mai. Les ventes en monnaie locale sont restées stables par rapport à l'année précédente, et ont augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente si on exclut la Russie de la base ' indique UBS.



Rappelons que le groupe vise désormais un bénéfice avant impôt entre 20 et 60 millions de livres sterling pour l'exercice en cours, très loin des 110-140 millions envisagés jusqu'ici.



Au niveau de l'activité, Asos dit prévoir une croissance du chiffre d'affaires de 4% à 7%, à comparer avec un intervalle compris entre 10% et 15% précédemment.



