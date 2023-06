ASOS renoue avec la rentabilité, mais ses ventes chutent de 14 % au dernier trimestre

ASOS, le détaillant britannique de mode en ligne, a fait état jeudi d'une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au cours de son dernier trimestre, mais a déclaré que sa stratégie fonctionnait puisqu'il a renoué avec la rentabilité.

Le groupe dirigé par le PDG José Antonio Ramos Calamonte a annoncé une refonte de son modèle économique en octobre dernier, après que la crise économique et une série de problèmes opérationnels ont entamé ses bénéfices. Il donne la priorité aux bénéfices plutôt qu'à la croissance du chiffre d'affaires.

ASOS a déclaré que ses bénéfices de base (EBIT ajusté) ont augmenté de plus de 20 millions de livres (25,3 millions de dollars) au cours des trois mois précédant le 31 mai, son troisième trimestre fiscal, avec une marge EBIT en hausse de 250 points de base.

Le groupe, dont les actions ont perdu 71 % de leur valeur au cours de l'année dernière, avait déjà déclaré le mois dernier que les ventes avaient chuté d'environ 15 % en mars et en avril lorsqu'il a annoncé une perte au premier semestre et qu'il s'attendait à une baisse des ventes à deux chiffres pour le second semestre.

Le groupe a maintenu sa prévision d'un EBIT ajusté de 40 à 60 millions de livres (50 à 75 millions de dollars) pour le second semestre. (1 $ = 0,7905 livre) (Reportage de James Davey, Rédaction de Paul Sandle et Kate Holton)