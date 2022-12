Asos : départ en vue de la directrice financière intérimaire

Asos a annoncé vendredi que Katy Mecklenburgh, sa directrice financière à titre intérimaire depuis le mois dernier, allait prochainement quitter le groupe.Le groupe d'habillement en ligne explique qu'elle a accepté de prendre le rôle de directrice financière chez Softcat, un fournisseur britannique de services et d'infrastructures technologiques.Elle continuera d'exercer ses fonctions actuelles pendant une durée de six mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa période de préavis.Dans un bref communiqué, Asos souligne qu'il recherche toujours à remplacer Mat Dunn, qui avait quitté ses fonctions de directeur financier le 31 octobre dernier.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.