Asos : nomination d'un directeur financier par intérim

Asos a annoncé vendredi que Sean Glithero assurerait la direction financière par intérim du groupe après le départ de Katy Mecklenburgh, programmé pour le mois de mai.



Dans un communiqué, le spécialiste de la mode en ligne précise que Sean Glithero a déjà rejoint ses équipes en vue d'assurer un passage de témoin 'en bon ordre'.



Ce cadre dirigeant affiche une expérience de 28 ans dans les fonctions liées à la finance après des passages chez le site de vente de voitures Auto Trader Group, la plateforme de financement de PME Funding Circle Holdings et, plus récemment, le site de prêt-à-porter de luxe MatchesFashion.



Son arrivée intervient alors que le groupe britannique a lancé à l'automne dernier une simplification de ses procédés de prise de décision, notamment à travers la mise en place d'une équipe dirigeante resserrée autour de 12 personnes.



Asos prévoit de publier ses résultats semestriels le 10 mai prochain, date à laquelle il compte également fournir des indications sur ses récentes avancées stratégiques.



Ces annonces étaient accueillies sans enthousiasme vendredi matin à la Bourse de Londres, où l'action Asos cédait plus de 5% en début de matinée.



