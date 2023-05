Asos réorganise ses finances et lève des fonds pour soutenir son redressement

(Alliance News) - Asos PLC a annoncé jeudi son intention de renforcer son bilan grâce à une nouvelle facilité de financement à long terme de 275 millions de livres sterling, ainsi qu'à un placement de 75 millions de livres sterling, dans le cadre de la poursuite de la restructuration de l'entreprise.

Le détaillant de mode en ligne a déclaré que la nouvelle structure de capital offre une flexibilité et une simplicité accrues sous l'égide d'un seul créancier.

Asos a conclu un prêt à terme de premier rang de 200 millions de livres sterling et une facilité renouvelable super senior de 75 millions de livres sterling avec le créancier spécialisé Bantry Bay Capital Ltd jusqu'en avril 2026, qui remplacera la facilité de crédit renouvelable existante de 350 millions de livres sterling qui devait expirer en novembre 2024.

Le prix du placement de 75 millions de livres sterling sera fixé à 418,1 pence et une offre séparée sera proposée aux particuliers pour un montant maximum de 5 millions de livres sterling.

Les actions d'ASOS ont clôturé en baisse de 3,2 % à 422,10 pence à Londres jeudi.

En octobre, Asos a annoncé un plan de redressement. Elle a déclaré qu'elle chercherait à améliorer la gestion des stocks, à réduire ses coûts et à "renforcer" son équipe de direction et sa culture. Ce plan a été l'une des premières mesures prises par Jose Calamonte en tant que directeur général.

Mais certains analystes de la City ont estimé qu'une levée de fonds serait nécessaire pour faire avancer les choses.

Les analystes de Shore Capital ont déclaré au début du mois de mai : "Compte tenu de la restructuration en cours et des initiatives de réduction des coûts, il devient de plus en plus évident qu'Asos devra chercher à obtenir une nouvelle injection de capitaux pour soutenir sa viabilité à long terme, à notre avis.

ASOS a déclaré que la décision d'aujourd'hui, ainsi que les mesures prises dans le cadre de son programme Driving Change, "créeront une base stable pour la poursuite de l'exécution de la stratégie d'ASOS et son futur retour à la croissance".

