L'activité de rachat au Royaume-Uni diminue en début d'année

(Alliance News) - Les rachats d'entreprises britanniques ont diminué au cours des trois premiers mois de l'année, dans un contexte de conditions économiques difficiles et d'incertitude politique, selon des chiffres officiels provisoires.

Les sociétés étrangères ont dépensé 12,7 milliards de livres sterling pour acquérir des entreprises britanniques entre janvier et mars, soit 4,1 milliards de livres sterling de moins qu'au cours du même trimestre de l'année dernière, selon l'Office for National Statistics.

Toutefois, ce montant est supérieur de 6,9 milliards de livres sterling à celui du trimestre précédent, entre octobre et décembre, au cours duquel la valeur des activités de fusion et d'acquisition avait chuté.

L'appétit des entreprises pour le rachat d'autres sociétés pourrait avoir été affecté par l'incertitude économique mondiale et la guerre de la Russie en Ukraine, a suggéré l'ONS.

De nombreuses entreprises ont gelé leurs investissements en 2022 en raison des conditions plus difficiles, notamment l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, ont suggéré les experts.

Néanmoins, le nombre total combiné de fusions et d'acquisitions mensuelles - les entreprises britanniques acquérant des entreprises étrangères et vice-versa - a diminué au début de l'année 2023 par rapport à l'année dernière.

Il y a eu 141 transactions en janvier, 100 en février et 114 en mars, alors qu'il y a eu plus de 150 transactions par mois tout au long de l'année 2022, a indiqué l'ONS.

Cela suggère que la stabilité relative du secteur a peut-être commencé à s'estomper.

La valeur des rachats d'entreprises étrangères par des sociétés britanniques a diminué de 7,2 milliards de livres sterling au cours du premier trimestre de l'année par rapport au dernier trimestre de l'année dernière.

Cette baisse s'explique par le fait que le rachat de la société de jeux Activision Blizzard Inc par Microsoft Corp, pour un montant de 68,7 milliards de dollars, a été bloqué par l'autorité britannique de surveillance de la concurrence le mois dernier, ce qui a porté un coup potentiellement fatal à l'une des plus grosses opérations jamais réalisées dans le secteur technologique.

Claire Trachet, directrice générale de la société de conseil aux entreprises Trachet Ltd, a déclaré : "Il y a un nombre croissant d'investisseurs qui sont assis sur une pile de poudre sèche, ayant suspendu leurs investissements en raison de l'incertitude qui règne en 2022.

"Cela signifie que d'importantes opportunités se profilent à l'horizon, et que le moment est venu de se préparer et d'être prêt à conclure des transactions, car l'optionnalité augmentera au cours du second semestre de cette année."

Néanmoins, M. Trachet a souligné que l'activité pourrait avoir commencé à reprendre au cours des derniers mois, avec la société suédoise de capital-investissement EQT AB qui a acheté Dechra Pharmaceuticals PLC, cotée au FTSE 250, pour 4,5 milliards de livres sterling la semaine dernière.

Il s'agit de la plus grosse opération de rachat réalisée en Grande-Bretagne depuis le début de l'année.

Par ailleurs, le détaillant de mode Asos PLC a été approché par une offre de rachat d'un milliard de livres sterling de la part de l'entreprise turque de mode rapide Trendyol, selon des rapports publiés cette semaine.

Les investisseurs ayant réagi positivement à ces informations, le cours de l'action d'Asos a bondi.

De telles offres suggèrent que les rachats pourraient être motivés par des valorisations moins chères que d'habitude, les investisseurs cherchant à sauver des entreprises en difficulté.

L'ONS a souligné que ses derniers chiffres sont provisoires et pourraient être révisés à la hausse tout au long de l'année.

Par Anna Wise, PA Business Reporter

Press Association : Finance

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.