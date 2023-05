La perte d'Asos se creuse, mais les signes de réussite du redressement sont visibles

(Alliance News) - Asos PLC a annoncé mercredi un résultat financier semestriel nettement plus faible, bien que le détaillant en ligne ait déclaré que son plan de redressement progressait.

L'action a baissé de 12% à 561,03 pence l'unité à Londres mercredi matin, ce qui en fait le plus mauvais élève du FTSE 250.

Asos, qui a déclaré qu'il "donnait la priorité à l'économie des commandes plutôt qu'au chiffre d'affaires", a expliqué qu'il s'engageait à terminer l'exercice financier avec une meilleure position de stock.

Pour les six mois se terminant le 28 février, le chiffre d'affaires a diminué de 8,2 % pour atteindre 1,84 milliard de livres sterling, contre 2,00 milliards de livres sterling un an plus tôt. Sa perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 290,9 millions de livres sterling, contre 15,8 millions de livres sterling l'année précédente.

Ce résultat reflète "à la fois des actions délibérées sur l'allocation de capital pour améliorer la rentabilité et un contexte commercial difficile".

"Outre les inquiétudes généralisées concernant le coût de la vie et leur impact sur les dépenses discrétionnaires, les consommateurs sont retournés dans les magasins après la pandémie, ce qui a entraîné un recul de la pénétration en ligne à court terme", a ajouté Asos.

Asos a déclaré que sa marge brute était tombée à 36,1 %, contre 43,1 % l'année précédente. Sa marge brute ajustée est restée stable par rapport à l'année précédente, à 42,9 %.

"La marge brute ajustée de février a augmenté de plus de 300 points de base par rapport à l'année précédente et s'est maintenue en mars et avril, soutenue par des taux de fret et de droits de douane plus faibles", a déclaré la société.

En octobre, Asos a annoncé un plan de redressement. Elle a déclaré qu'elle chercherait à améliorer la gestion des stocks, à réduire ses coûts et à "renforcer" son équipe de direction et sa culture. Ce plan a été l'une des premières mesures prises par Jose Calamonte en tant que directeur général.

"Je suis satisfait des progrès stratégiques et opérationnels rapides que l'entreprise a réalisés au cours du premier semestre de l'exercice, dans des conditions commerciales très difficiles", a déclaré M. Calamonte mercredi.

"Grâce au travail acharné et à l'engagement de nos équipes, nous avons accéléré le déploiement de notre nouveau modèle commercial, réalisé plus de 100 millions de livres sterling d'optimisation des bénéfices et d'initiatives de réduction des coûts, étendu notre facilité de financement et continué à renforcer notre équipe dirigeante tout en restant engagés dans notre programme Fashion with Integrity".

M. Calamonte a ajouté : "Bien que certains de ces changements aient eu un impact sur la croissance des ventes à court terme, nous avons de nombreuses raisons d'être optimistes à mesure que nous progressons dans la seconde moitié de l'année. Nous améliorons notre marge brute en dépit de vents contraires importants, nous commençons à voir les avantages d'un profil de stock repositionné et nous prenons des mesures pour réduire la proportion de nos ventes qui ne sont pas rentables. Des initiatives sont en place pour générer un bénéfice supplémentaire de 200 millions de livres sterling au second semestre et je suis très confiant quant à notre retour à un bénéfice durable et à la génération de trésorerie au second semestre de l'année et au-delà".

Asos a averti que son flux de trésorerie disponible pour l'année serait de 100 millions de livres sterling, soit le bas de la fourchette de prévisions qui commence à l'équilibre.

