(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market vendredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

888 Holdings PLC, en hausse de 4,3% à 83,20 pence, fourchette de 12 mois 67,25p-133,90p. La société de paris sportifs et de jeux d'argent basée à Gibraltar, qui possède des marques telles que 888casino et William Hill, a déclaré que le revenu du premier trimestre a diminué mais a dépassé les attentes, avant un éventuel changement de nom pour le propriétaire de William Hill. Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 431 millions de livres sterling, soit une baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente, mais un chiffre supérieur aux 420 à 430 millions de livres sterling prévus. 888 note que le chiffre d'affaires est toutefois en hausse de 2 % par rapport au quatrième trimestre 2023. Il explique que cela reflète "une continuation des tendances séquentielles positives d'un trimestre à l'autre". Le chiffre d'affaires en ligne du Royaume-Uni et de l'Irlande seul baisse de 1% en raison de "la réduction des sites sportifs et de l'augmentation des investissements des clients à travers le Cheltenham Festival par rapport à l'année dernière", ce qu'une croissance de 4% dans le jeu n'a pas pu compenser. 888 présente également à ses actionnaires une mise à jour de sa stratégie. La société, qui a présenté un "plan de création de valeur" le mois dernier, indique que les actionnaires voteront sur son éventuel changement de nom en Evoke PLC lors de son assemblée générale annuelle en mai. Elle explique que le nouveau nom reflétera mieux son approche d'"entreprise unique".

Zotefoams PLC, en hausse de 4,9% à 388,00p, fourchette de 12 mois 258,55p-415,00p. La société de matériaux cellulaires conclut un accord d'exclusivité avec Design Blue Ltd pour le lancement d'un nouveau matériau de mousse de protection. Elle s'associe à Design Blue pour développer un nouveau matériau, destiné à des solutions de protection contre les impacts de haute performance pour les secteurs de la défense et de l'application de la loi. Design Blue fabrique des produits sous la marque D3O et Delta Three Oscar, produisant des solutions de protection contre les chocs dans une vaste gamme d'industries pour des clients tels que le ministère américain de la défense, la Formule 1, NASCAR, Harley-Davidson, Fox et Adidas. La mousse légère et performante ZOTEK NC de Zotefoam sera incorporée dans les systèmes de gilets pare-balles et de casques balistiques de D3O, offrant une protection contre les chocs élevée pour un poids très léger.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Asos PLC, baisse de 2,6% à 349,10 pence, fourchette de 12 mois 320,33 pence-794,00 pence. Le détaillant de mode rapide chute, malgré le fait que Goldman Sachs ait relevé son objectif de prix de 320 à 360 pence, bien qu'il continue de classer le titre à "vendre". Les actions d'Asos ont augmenté jeudi, après avoir annoncé mercredi une perte semestrielle avant impôts réduite grâce à une "gestion disciplinée des stocks et des coûts". Le chiffre d'affaires a toutefois diminué. L'entreprise a également annoncé que Dave Murray occupera le poste de directeur financier dans le courant du mois, en remplacement de Sean Glithero, directeur financier par intérim.

