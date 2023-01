Les Britanniques font des folies à Noël mais les détaillants se préparent à une année 2023 plus difficile

Tesco et Marks & Spencer, deux des plus grands détaillants britanniques, ont affiché des ventes de Noël supérieures aux prévisions, les gens ayant fait le plein de friandises festives malgré l'aggravation de la crise du coût de la vie.

Les ventes en magasin ont été particulièrement fortes, les grèves des postiers donnant une raison supplémentaire de retourner dans la High Street.

Les résultats de mercredi d'un autre grand supermarché, Sainsbury's, ont montré une tendance similaire, déjouant les inquiétudes des détaillants qui craignaient que les ventes de Noël soient faibles, étant donné l'inflation à deux chiffres au Royaume-Uni et la faible confiance des consommateurs.

L'exception a été le détaillant de mode en ligne ASOS, qui a trébuché après la pandémie, après avoir surfé pendant une décennie sur la vague du passage au shopping en ligne. Il a déclaré jeudi que ses revenus avaient baissé de 3 % au cours des quatre mois précédant le 31 décembre, avec une baisse de 8 % des ventes au Royaume-Uni.

Les problèmes de livraison ont exacerbé les problèmes d'ASOS ce Noël et ont montré la valeur d'une présence de briques et de mortier.

Marks & Spencer, qui compte environ 1 000 magasins au Royaume-Uni, a gagné des parts de marché et a dépassé les attentes avec ses ventes au cours des quatre semaines de la période de Noël, affichant une croissance de 6,3 % des ventes de produits alimentaires à périmètre constant et une hausse de 8,6 % des ventes de vêtements et de produits pour la maison.

Les ventes en magasin ont été un point fort pour M&S - elles ont augmenté de 12,8 % - tandis que les commandes " click and collect ", où les gens se rendent dans les magasins pour récupérer les articles commandés en ligne, ont également augmenté de 20 %.

Le plus grand détaillant du pays, le groupe de supermarchés Tesco, a affiché une croissance des ventes sous-jacentes de 7,2 % au cours des six semaines précédant le 7 janvier, ce qui est également plus fort que prévu.

Mais les deux détaillants ont mis en garde contre les conditions économiques difficiles à venir, alors que la pression sur le budget des ménages britanniques commence à se faire sentir plus fortement lorsque les factures de carte de crédit de Noël arrivent.

"Nous nous attendons tous à ce que les clients se serrent la ceinture après Noël et c'est certainement ce que nous avons prévu cette année", a déclaré Ken Murphy, directeur général de Tesco, aux journalistes.

En dehors de la folie de Noël sur la nourriture et les cadeaux, le marché de détail britannique constate déjà que les consommateurs réduisent leurs dépenses. Le détaillant britannique de pièces détachées pour l'automobile et le cyclisme Halfords a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices jeudi, citant une demande plus faible pour le cyclisme et les pneus.

Les détaillants de vêtements Next et JD Sports ont tous deux fait état de fortes ventes festives au cours de la semaine dernière, tandis que Sainsbury's, n°2 derrière Tesco, a annoncé une hausse de 5,9% de ses ventes sous-jacentes pour le trimestre de Noël.