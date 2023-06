Les actions d'Asos s'envolent avec le retour à la rentabilité

(Alliance News) - Asos PLC a déclaré jeudi avoir renoué avec la rentabilité grâce à son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (P3) au cours du trimestre clos le 31 mai, en dépit d'une baisse de son chiffre d'affaires.

Les actions étaient en hausse de 13% à 369,30 pence chacune jeudi matin à Londres.

Le détaillant de mode en ligne basé à Londres a déclaré que l'Ebit ajusté de P3 s'est amélioré de plus de 20 millions de livres sterling en glissement annuel, ce qui place l'entreprise sur la bonne voie pour atteindre ses prévisions d'Ebit ajusté de 40 millions à 60 millions de livres sterling pour le second semestre de son exercice financier.

Le chiffre d'affaires a baissé de 14 % à taux de change constant d'une année sur l'autre, comme le prévoyait la société. Le chiffre d'affaires total du groupe s'est élevé à 858,9 millions de livres sterling au cours de la période, en baisse par rapport aux 964,1 millions de livres sterling de l'année précédente.

En particulier, les ventes totales au Royaume-Uni ont chuté de 15 % à taux de change constant, passant de 431,8 millions de livres sterling à 370,3 millions de livres sterling.

Le directeur général Jose Antonio Ramos Calamonte a déclaré : "Je suis confiant dans la direction que nous prenons, nous avons rétabli la rentabilité au cours de la période et nous avons bien progressé dans l'écoulement de nos stocks pour générer des liquidités. Nous conservons une grande flexibilité au niveau du bilan et réitérons nos attentes en matière d'amélioration de la rentabilité, de génération de trésorerie et de réduction de la dette nette au second semestre de l'exercice 23 et au-delà."

Asos a ajouté que le bénéfice par commande avait augmenté de 30 % depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière, grâce aux mesures prises pour "améliorer la rentabilité des marques et des zones géographiques sous-performantes".

Pour ce qui est de l'avenir, la société a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2023.

Le mois dernier, Asos a déclaré que le chiffre d'affaires avait diminué de 8,2 % pour atteindre 1,84 milliard de livres sterling pour les six mois se terminant le 28 février, contre 2,00 milliards de livres sterling un an plus tôt. La perte avant impôt est passée de 15,8 millions de livres sterling à 290,9 millions de livres sterling.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

