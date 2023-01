Les actions sont en hausse car les marchés s'attendent à un ralentissement de l'inflation américaine

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres se sont négociés en solide hausse jeudi à la mi-journée, les traders et les investisseurs étant prudemment positifs avant une lecture de l'inflation américaine dans l'après-midi en Europe.

Alors que les actions ont grimpé, le dollar a lutté. L'action des prix de jeudi s'accompagne de la menace d'une correction du marché des actions et des devises si le taux d'inflation américain est supérieur aux 6,5 % attendus. En novembre, le taux d'inflation américain était de 7,1 %.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 58,11 points, soit 0,8 %, à 7 783,09 jeudi midi. Le FTSE 250 était en hausse de 184,87 points, soit 1,0 %, à 19 706,57, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,18 points, soit 0,3 %, à 853,80.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,7 % à 778,83. Le Cboe UK 250 a bondi de 1,7 %, à 17 204,58. Le Cboe Small Companies était cependant en baisse de 0,2%, à 13 883,08.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris a grimpé de 0,9 % et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,7 %.

La livre a atteint 1,2163 USD jeudi à la mi-journée, contre 1,2125 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro est resté largement stable à 1,0760 USD, contre 1,0758 USD. Contre le yen, le dollar s'est affaibli à 130,92 JPY, contre 132,57 JPY.

"Même si toute diminution de la pression sur les prix serait considérée comme une bonne nouvelle, une grande partie de celle-ci a déjà été intégrée dans les prix, et nous ne nous attendons pas à une action significative et directionnelle des prix si le chiffre d'aujourd'hui se situe à l'intérieur de la fenêtre de 7,1% à 6,5%. Cependant, un chiffre inférieur à 6,5 % ou supérieur à 7,1 % devrait affecter considérablement le sentiment du marché, et pourrait provoquer des perturbations importantes à très court terme sur les marchés des changes et des actions", a commenté Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

L'inflation de base, donc hors alimentation et énergie, sera également au centre de l'attention. L'inflation de base annuelle devrait tomber à 5,7 % contre 6,0 %, selon le consensus cité par FXStreet.

La lecture de l'IPC intervient quelque trois semaines avant la première réunion de la Réserve fédérale de l'année, le 1er février.

Les analystes de la Deutsche Bank ont commenté : "Après une longue série de surprises à la hausse sur l'inflation, les dernières publications ont vu deux surprises à la baisse sur l'IPC d'affilée pour la première fois depuis la pandémie, ce qui a conduit à des espoirs croissants que la Fed pourrait réaliser un atterrissage en douceur après tout. En outre, l'inflation de base a également été de plus en plus faible, le chiffre le plus récent pour novembre montrant une inflation de base mensuelle à son plus bas niveau depuis 15 mois. Ces lectures ont contribué à renforcer les arguments en faveur d'une réduction des hausses de taux de la Fed le mois dernier, et si nous avions une troisième surprise à la baisse aujourd'hui, il est clair que cela alimenterait davantage les spéculations du marché sur un pivot de la Fed plus tard dans l'année."

Avant la lecture, les futures des indices boursiers américains étaient mitigés. Le Dow Jones Industrial Average était appelé à ouvrir en hausse de 0,1%, le S&P 500 plat, et le Nasdaq Composite en baisse de 0,1%.

Ailleurs sur le front des banques centrales, la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle avait vendu un portefeuille de 19,3 milliards de GBP de gilts britanniques qu'elle avait achetés à l'automne afin de limiter la volatilité du marché obligataire suite au mini-budget du gouvernement britannique. Le plan fiscal malheureux a effrayé les investisseurs et a entraîné le départ de Kwasi Kwarteng en tant que chancelier et de Liz Truss en tant que premier ministre.

À Londres, un "super jeudi" de mises à jour du secteur de la vente au détail a attiré l'attention des investisseurs.

Russ Mould, analyste chez AJ Bell, a commenté : "Jusqu'à présent, il semble que les détaillants s'en sortent mieux que ce que l'on craignait, avec quelques exceptions notables. La mesure dans laquelle vous extrapolez cette résilience dépend de votre opinion quant à savoir si les ménages ont déjà fait face au pire de l'impact des factures croissantes et de la hausse des taux d'intérêt. Cependant, avec de nombreuses personnes qui n'ont pas encore épuisé leurs prêts hypothécaires à terme bon marché et de nouvelles augmentations du plafond des prix de l'énergie à venir, il n'y a certainement pas de place pour la complaisance."

Parmi les vedettes de jeudi, on trouve Asos. Les actions du détaillant de mode en ligne ont bondi de 14 %.

Son chiffre d'affaires pour la période de quatre mois se terminant le 31 décembre, qu'il qualifie de P1, s'est élevé à 1,34 milliard de livres sterling, soit une baisse de 4,1 % par rapport à 1,39 milliard de livres sterling l'année précédente. À taux de change constant, le chiffre d'affaires a baissé de 6 %.

Sa marge brute ajustée a diminué de 10 points de base pour atteindre 42,9 %, a déclaré Asos.

De manière plus prometteuse, Asos a déclaré : "Les mesures prises en matière de tarification et le recours réduit au fret aérien ont permis une progression encourageante au cours de la période par rapport à l'année précédente."

Asos a également attiré l'attention sur les 300 millions de livres sterling de mesures d'augmentation des bénéfices qu'elle a identifiées pour l'exercice financier en cours. Elle a salué les "progrès significatifs" de son plan de "conduite du changement".

ProCook a bondi de 9,8 % après avoir annoncé une amélioration de son activité au troisième trimestre pendant la période clé de Noël, le vendeur de casseroles et de poêles défiant la morosité du coût de la vie.

Pour le troisième trimestre clos le 8 janvier, le chiffre d'affaires a baissé de 2,5 % en glissement annuel pour atteindre 22,4 millions de GBP. En excluant les contributions du canal de commerce électronique Amazon, où elle a interrompu ses ventes, le revenu s'est amélioré de 0,8 %.

Au cours des quatre dernières semaines du trimestre, ProCook a déclaré que les revenus ont augmenté de 2,9 % en glissement annuel, ou de 5,9 % sans Amazon.

Halfords s'est démarqué d'un ensemble autrement positif de mises à jour du secteur de la vente au détail au Royaume-Uni. Le vendeur de produits automobiles et de cyclisme a déclaré que le revenu du troisième trimestre a augmenté, mais que la progression a été étouffée par des conditions de marché médiocres dans ses unités axées sur le cyclisme et les pneus. Le chiffre d'affaires des 13 semaines au 30 décembre a bondi de 22 % en glissement annuel, soit 4,6 % à périmètre constant.

En outre, Halfords a abaissé ses prévisions de bénéfices et a déploré une pénurie de compétences au Royaume-Uni. Les actions ont chuté de 19 %.

Malgré l'attention portée au ralentissement du marché immobilier britannique, Persimmon a grimpé de 6,3 %.

Persimmon a déclaré que sa position de vente à terme s'élevait à 1,0 milliard de livres sterling à la fin de l'année dernière, soit une baisse de 36 % par rapport à 1,6 milliard de livres sterling à la fin de 2021.

Toutefois, elle a fait état de 14 868 achèvements de maisons en 2022, soit une légère hausse par rapport aux 14 558 de 2021.

Zainab Atiyyah, analyste chez Third Bridge, commente : "Nos experts s'attendent à ce que les marges de Persimmon diminuent au cours des 18 prochains mois, car ils sont aux prises avec l'inflation des matériaux de construction, la pénurie de main-d'œuvre et une plus grande difficulté à obtenir des permis de construire. Cependant, ils devraient s'en sortir mieux que la plupart des entreprises du secteur grâce à leur stratégie foncière et à leurs installations de bois."

Le baril de pétrole Brent a atteint 83,78 USD jeudi après-midi, heure de Londres, contre 81,43 USD mercredi dernier. L'or s'échangeait à 1 885,37 USD l'once, contre 1 872,57 USD.

Il reste à venir jeudi, en plus du rapport sur l'IPC américain, les dernières demandes initiales de chômage aux États-Unis à 1330 GMT.

