(Alliance News) - Asos PLC a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que le bénéfice du second semestre soit inférieur aux attentes après un été difficile pour les ventes, bien que l'entreprise de mode rapide ait expliqué qu'elle avait réussi à réduire un stock gonflé au cours de son exercice financier.

Les actions de la société étaient en baisse de 2,9 % à 375,51 pence chacune à Londres mardi matin.

Asos a déclaré que pour la période allant du 1er juin au 3 septembre, la dernière partie de son exercice financier qu'il appelle "P4", le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 12 % par an. Le chiffre d'affaires ajusté à périmètre constant a baissé de 15 % par rapport à l'année précédente, un résultat qu'Asos a qualifié de "conforme aux prévisions".

L'entreprise a fait état d'un "meilleur début" pour la période P4, avant que ses performances ne s'affaiblissent en juillet et en août en raison d'une "détérioration du marché de l'habillement au Royaume-Uni", due à un temps pluvieux.

Pour l'ensemble de l'année, Asos s'attend à ce que le chiffre d'affaires total du groupe baisse de 10 %.

Malgré la baisse des ventes au cours de la période P4, Asos s'attend toujours à ce que cette partie de l'exercice soit rentable.

Pour le seul second semestre, Asos a déclaré que son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts avait plus que doublé. Cela s'explique par "des améliorations significatives de la rentabilité de base et une gestion rigoureuse des stocks".

Elle s'attend toutefois à ce que son Ebit du second semestre se situe dans le bas de la fourchette de 40 à 60 millions de livres sterling qu'elle avait annoncée. Sa marge brute ajustée a augmenté de 150 points de base au second semestre, ce qui est inférieur à sa prévision de croissance de 200 points de base.

Les stocks ont chuté de 30 % au cours de l'exercice, bien qu'Asos ait ajouté qu'elle avait dû se tourner vers "des niveaux de rabais plus élevés à court terme" pour y parvenir.

Le directeur général Jose Calamonte a déclaré : "Asos a mené à bien son programme de changement et, par conséquent, douze mois après son lancement, l'entreprise est plus légère et plus résistante. Nous avons réduit nos stocks de 30 %, amélioré de manière significative la rentabilité de l'entreprise et généré des liquidités dans un contexte de marché très difficile. Nous continuons à nous efforcer d'offrir à nos clients la meilleure mode et la proposition la plus attrayante, tout en progressant sur la voie d'une croissance durablement rentable et génératrice de liquidités".

La société annoncera ses résultats annuels le 25 octobre.

Asos, qui a brillé tout au long de la pandémie, a connu des difficultés depuis lors, le mouvement de balancier en ligne dans le commerce de détail s'étant atténué avec l'assouplissement des mesures de confinement. L'entreprise a récemment tenté de redresser la barre.

En octobre 2022, Asos a annoncé un plan de redressement. Elle a déclaré qu'elle chercherait à améliorer la gestion des stocks, à réduire ses coûts et à "renforcer" son équipe de direction et sa culture. Ce plan a été l'une des premières mesures prises par M. Calamonte en tant que directeur général.

