(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Asos PLC, en hausse de 9,9% à 379,35 pence, fourchette de 12 mois 320,33p-838,00p. Le détaillant de mode en ligne basé à Londres a vu ses ventes chuter de 18% au cours des 26 semaines se terminant le 3 mars par rapport à l'année précédente, ce qui est largement conforme à ses perspectives. Asos a déclaré qu'elle réalisait des progrès stratégiques et qu'elle éliminait les stocks anciens, tout en notant qu'elle était en avance sur son plan d'amélioration de l'efficacité des stocks et de réduction des stocks. Le directeur général Jose Antonio Ramos Calomente commente : "Je suis enthousiasmé par la performance de nos nouvelles collections, tandis que nous avons également fait de grands progrès dans la monétisation des stocks accumulés pendant la pandémie et dans l'amélioration de la rentabilité de nos opérations. Asos confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année, prévoyant une baisse des ventes de 5 à 15 % et un bénéfice ajusté positif avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Ces prévisions s'accompagnent d'un retour des stocks aux niveaux antérieurs à la pandémie, d'une génération de trésorerie positive et d'une réduction de l'endettement net.

----------

Luceco PLC, en hausse de 6,4% à 128,9 pence, fourchette de 12 mois 97,37 pence-162,00 pence. Le fabricant et distributeur d'éclairage basé à Londres annonce un bénéfice avant impôts en 2023 en hausse de 62% à 18,9 millions de livres sterling, contre 11,7 millions de livres sterling en 2022. Le chiffre d'affaires augmente de 1,3 %, passant de 206,3 millions GBP à 209,0 millions GBP, tandis que le coût des ventes diminue de 8,7 %, passant de 138,3 millions GBP à 126,2 millions GBP. Les frais administratifs augmentent de 15 %, passant de 45,1 millions de livres sterling à 52 millions de livres sterling. Luceco déclare que les résultats se situent dans le haut de la fourchette des attentes du marché et augmente son dividende annuel de 4,3 %, passant de 4,6 pence à 4,8 pence. L'entreprise affirme que les performances "solides" de 2023 se sont poursuivies en 2023, notant que son carnet de commandes est en avance par rapport à l'année précédente, en particulier dans les canaux de la vente au détail et du commerce. "Bien que nous restions conscients de l'environnement macroéconomique incertain et de l'impact potentiel qu'il pourrait avoir sur nos marchés en 2024, les perspectives pour l'exercice en cours restent inchangées grâce à nos positions attrayantes sur le marché, à notre modèle d'entreprise solide et à notre stratégie robuste. Luceco est bien positionné pour bénéficier d'un effet de levier opérationnel grâce à son modèle d'entreprise intégré, résilient et agile", déclare la société.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

CAB Payments Holdings PLC, en baisse de 6,6% à 98,6 pence, fourchette de 12 mois 46,10 pence-337,00 pence. La société spécialisée dans les paiements transfrontaliers et les opérations de change annonce un bénéfice avant impôts en 2023 en baisse de 14% à 37,6 millions de livres sterling contre 43,9 millions de livres sterling en 2022, bien que les revenus nets d'intérêts aient été multipliés à 21,5 millions de livres sterling contre 6,8 millions de livres sterling, tandis que les revenus nets de charges d'intérêts ont augmenté de 24% à 136,8 millions de livres sterling contre 109,9 millions de livres sterling. Les charges d'exploitation ont augmenté de 52 %, passant de 65,2 millions de GBP à 99,0 millions de GBP. Bhairav Trivedi, directeur général, commente : "Nous avons attiré 83 nouveaux clients qui viennent s'ajouter à une liste déjà de grande qualité, composée d'entités gouvernementales du G10, d'organisations de développement international parmi les plus connues au monde, de sociétés mondiales de transfert de fonds, d'institutions financières des marchés émergents et, de plus en plus, de grandes banques de marché. Les clients choisissent CAB Payments en raison de la force de son réseau bancaire et technologique, de sa solide culture de la conformité et de l'étendue de ses relations avec ses partenaires bancaires mondiaux. Nous en sommes aux dernières étapes du processus de demande de licence pour l'Union européenne et nous continuons de penser que notre licence pour les États-Unis sera accordée au cours du second semestre de cette année. Ces licences ouvriront à CAB Payments des canaux de vente supplémentaires significatifs parmi les organisations de développement de haute qualité et les fournisseurs de transferts de fonds, qui transfèrent des sommes considérables vers nos marchés clés, et placeront également les vendeurs à proximité des principales banques du marché dans les deux zones géographiques".

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.