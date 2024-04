ASP Isotopes Inc. est une société de matériaux avancés en phase pré-commerciale. La société détient une licence d'utilisation de la technologie, le procédé de séparation aérodynamique (technologie ASP), développée à l'origine par Klydon Proprietary Ltd (Klydon), pour la production, la distribution, le marketing et la vente de tous les isotopes. Elle se concentre initialement sur la production et la commercialisation de carbone 14 (C-14), de molybdène 100 (Mo-100) et de silicium 28 (Si-28) enrichis. Elle a également l'intention de développer la technologie ASP pour produire de l'uranium 235 enrichi (U-235). Elle opère principalement par l'intermédiaire de filiales : ASP Isotopes Guernsey Limited, qui se concentre sur le développement et la commercialisation d'isotopes à valeur élevée et à faible volume pour des marchés finaux hautement spécialisés ; Enriched Energy LLC, qui se concentre sur le développement et la commercialisation d'uranium pour le marché de l'énergie nucléaire, et ASP Isotopes UK Ltd, qui est le détenteur de la licence de la technologie ASP en vertu de l'accord de licence avec Klydon.

Secteur Produits pharmaceutiques