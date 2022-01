Aspen Aerogels, Inc. : Un niveau d'achat 07/01/2022 | 08:33 Nicolas Aleksy 07/01/2022 | 08:33 achat En attente

Cours d'entrée : 45.31$ | Objectif : 63.15$ | Stop : 38.84$ | Potentiel : 39.37% Le support des 43.83 USD actuellement testé devrait permettre au titre Aspen Aerogels, Inc. de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 63.15 $. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sous-secteur Fournitures de construction Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ASPEN AEROGELS, INC. -9.00% 1 499 OWENS CORNING 3.54% 9 416 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S -3.15% 8 348 CSG HOLDING CO., LTD. -0.90% 3 436 CORNERSTONE BUILDING BRANDS.. 0.86% 2 254 STO SE & CO. KGAA 2.49% 1 674 DARE POWER DEKOR HOME CO.,L.. 9.84% 1 218 NICHIHA CORPORATION 0.00% 982 OKABE CO., LTD. 2.90% 313

Données financières USD EUR CA 2021 125 M - 111 M Résultat net 2021 -30,6 M - -27,0 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 -45,3x Rendement 2021 - Capitalisation 1 499 M 1 499 M 1 326 M Capi. / CA 2021 12,0x Capi. / CA 2022 9,96x Nbr Employés 290 Flottant 95,7% Prochain événement sur ASPEN AEROGELS, INC. 24/02/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Cloture 45,31 $ Objectif de cours Moyen 61,82 $ Ecart / Objectif Moyen 36,4% Dirigeants et Administrateurs Donald R. Young President, Chief Executive Officer & Director John F. Fairbanks Chief Financial Officer, Treasurer & VP William P. Noglows Chairman George L. Gould Chief Technology Officer Gregg R. Landes Senior VP-Operations & Strategic Development