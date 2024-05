Aspen Aerogels, Inc. est une entreprise spécialisée dans la technologie des aérogels, qui fournit des solutions en matière de durabilité et d'électrification. La technologie des aérogels de la société permet à ses clients et partenaires d'atteindre leurs propres objectifs autour des mégatendances mondiales que sont l'efficacité des ressources, l'e-mobilité et l'énergie propre. Ses segments comprennent Energy Industrial et Thermal Barrier. Dans le secteur de l'énergie industrielle, la société conçoit, développe et fabrique des isolants en aérogel utilisés principalement sur les marchés de l'énergie industrielle et de l'isolation durable. La société propose deux gammes de produits d'isolation aérogel pour le marché de l'énergie industrielle, Pyrogel et Cryogel. Dans le segment des barrières thermiques, elle propose le produit PyroThin, qui est une barrière thermique conçue avec d'autres couches fonctionnelles pour empêcher la propagation de l'emballement thermique dans de multiples architectures de systèmes de batteries lithium-ion. Sa technologie de barrière thermique est conçue pour offrir une combinaison de gestion thermique, de performances mécaniques et de propriétés de protection contre l'incendie.

Secteur Chimie de spécialité